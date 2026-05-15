Cerró el Paso Cristo Redentor por pronóstico de nevadas en la alta montaña

Los coordinadores chilenos y argentinos se reunieron en la mañana de este viernes y definieron el cierre del túnel internacional desde este viernes y hasta próximo aviso, cuando se garanticen las condiciones para la circulación de vehículos.

Las aduanas de Horcones y Los Libertadores terminaron su atención al público a las 11 del lado argentino y a las 10 en Chile. Mientras que el cierre de barrera en Uspallata ocurrió a las 9 y en Guardia Vieja a las 8.