El pájaro más precioso del mundo es nativo de América Latina

Los antiguos mexicanos ornamentaban penachos, estandartes y vestiduras de soberanos y sacerdotes con las plumas de este pájaro. Esta ave nativa de América Latina es considerado símbolo de poder y de riqueza, de la fertilidad, de la abundancia y de la vida.

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¿Cómo es este pájaro de América Latina?

Ante la caza inminente, este pájaro está en peligro de desaparecer. Algunas características de ella son:

un incipiente penacho coronando la cabeza que remata con un pequeño pico amarillo intenso

un plumaje espectacular reluciente y vistoso en el macho que exhibe en los casi 42 centímetros

Unos ojos redondos y oscuros que le aportan un aire apacible

Esta ave monógama habita los bosques tropicales y subtropicales

monógama habita los bosques tropicales y subtropicales Se alimenta de aguacatillos, insectos y moluscos, lagartijas y ranas

La hembra es de colores verde y gris más opacos y sin plumas largas en la cola.

Los depredadores naturales de este pájaro son la tucaneta verde, las ardillas y otros mamíferos nocturnos; los búhos, halcones y aguilillas, pero sobre todo los humanos que lo capturan para venderlo como mascota, sin saber que no sobrevive al cautiverio.