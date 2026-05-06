En 2014 en pleno desierto se inauguró la mayor planta de energía solar térmica: 12 años después cerró por incinerar pájaros

Se comezaron a documetar fallas operativas, menor generación de la esperada y costos elevados. La energía solar termosolar, que requería una infraestructura compleja, empezó a perder terreno frente a alternativas más simples. Mientras tanto, la energía solar fotovoltaica avanzaba con rapidez. Según la Agencia Internacional de Energía, sus costos han caído de forma sostenida, volviéndola más accesible y competitiva. En ese contraste, el modelo de Ivanpah empezó a quedar atrás.

Pero el punto más sensible apareció en el aire del desierto. Allí donde la energía solar se concentraba con mayor intensidad, los pájaros comenzaron a formar parte de la historia. Informes del U.S. Fish and Wildlife Service registraron casos de aves afectadas por los haces de luz concentrada, algunas de ellas incineradas en pleno vuelo.

_Ivanpah Solar Electric Generating System (1)

A esto se sumaron advertencias sobre el impacto en el ecosistema, incluyendo especies como la tortuga del desierto. Organizaciones ambientalistas hablaron de daños difíciles de revertir, en un entorno donde cada equilibrio es frágil.

Ivanpah no fue el único intento. En Nevada, la Crescent Dunes Solar Energy Project buscó innovar con almacenamiento en sales fundidas para mantener la energía solar incluso sin sol. Pero, como en el desierto de Mojave, los resultados no fueron los esperados: fallos técnicos, bajo rendimiento y un cierre anticipado marcaron su destino.

Hoy, más de una década después, Ivanpah se encamina a su cierre progresivo. En el desierto, la energía solar sigue siendo clave, pero ya no de la misma forma. Los paneles fotovoltaicos, más simples, más baratos, han ganado terreno, dejando atrás proyectos más complejos como este.