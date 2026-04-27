Ruta Highway 10, ubicada en Arabia Saudí

La ruta recta más larga del planeta Tierra: 240 km sin curvas, en pleno desierto y con tráfico de camiones

La ruta en cuestión es la Highway 10, ubicada en Arabia Saudí, en pleno desierto. En uno de sus tramos más llamativos, un conductor puede avanzar durante 240 kilómetros sin realizar ni un solo giro en el volante, algo excepcional incluso para rutas de gran longitud.

Aunque fue concebida en un inicio como un camino privado para el rey Fahd, con el tiempo pasó a cumplir un rol clave en la conexión entre distintas regiones del país y su vínculo con los Emiratos Árabes Unidos. En total, esta ruta alcanza los 1.480 kilómetros, extendiéndose desde Ad Darb hasta la frontera emiratí.

Ruta Highway 10, ubicada en Arabia Saudí (3)

Como es esta ruta

Más allá de su récord como la ruta más recta del planeta Tierra, su relevancia también radica en su función logística y en el desafío técnico que implicó construirla en el desierto del Rub' al-Khali, conocido como el “Cuarto Vacío”. Sin embargo, manejar allí para autos y camiones no es tan simple como parece, la ausencia de curvas y la repetición del paisaje pueden generar fatiga mental y pérdida de atención.

Esta se ruta carecteriza por