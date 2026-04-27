Las rutas han sido, desde siempre, una especie de columna vertebral para las sociedades. Unen territorios, acercan a las personas y sostienen el movimiento económico. Entre las innumerables carreteras que cruzan el planeta Tierra, hay una que destaca por una extensión perfectamente recta.
En medio de un desierto áspero, donde el horizonte parece desdibujarse entre arena y cielo, esta vía se presenta como una línea trazada con precisión casi imposible. Esta ruta es un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar la ingeniería humana cuando el terreno no ofrece obstáculos visibles.
La ruta recta más larga del planeta Tierra: 240 km sin curvas, en pleno desierto y con tráfico de camiones
La ruta en cuestión es la Highway 10, ubicada en Arabia Saudí, en pleno desierto. En uno de sus tramos más llamativos, un conductor puede avanzar durante 240 kilómetros sin realizar ni un solo giro en el volante, algo excepcional incluso para rutas de gran longitud.
Aunque fue concebida en un inicio como un camino privado para el rey Fahd, con el tiempo pasó a cumplir un rol clave en la conexión entre distintas regiones del país y su vínculo con los Emiratos Árabes Unidos. En total, esta ruta alcanza los 1.480 kilómetros, extendiéndose desde Ad Darb hasta la frontera emiratí.
Como es esta ruta
Más allá de su récord como la ruta más recta del planeta Tierra, su relevancia también radica en su función logística y en el desafío técnico que implicó construirla en el desierto del Rub' al-Khali, conocido como el “Cuarto Vacío”. Sin embargo, manejar allí para autos y camiones no es tan simple como parece, la ausencia de curvas y la repetición del paisaje pueden generar fatiga mental y pérdida de atención.
Esta se ruta carecteriza por
- La carretera atraviesa una de las regiones más calurosas del planeta Tierra, donde las temperaturas pueden superar fácilmente los 45 °C.
- Su trazado recto fue posible gracias a la extrema planicie del terreno, con muy pocas variaciones geográficas.
- Es utilizada frecuentemente por transportistas de larga distancia, lo que la convierte en un corredor clave para el comercio regional.