Siempre es buen momento para una gaseosa, no importa que sea invierno o verano, tarde o noche, lunes o viernes. Por eso, cuando esto sucede o hay visitas en casa que consumen este tipo de bebidas, no todos tienen en cuenta que sus envases de plástico pueden reutilizarse y ser un tesoro perfecto para el mundial.
Como el reciclaje gana cada vez más importancia, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida. Entre ellos, las botellas de plástico que suelen terminar en la basura, pueden transformarse en una original decoración para tu hogar.
¿Por qué las botellas de plástico son un tesoro?
Las botellas de plástico tardan cerca de 500 años en descomponerse. Una buena forma de darles una segunda vida y así evitar que muchas acaben en los océanos sería utilizarlas para decorar tu casa. Por eso, si tienes algunas en tu casa que hayas usado luego de tomar alguna bebida o lo que sea, tienes un tesoro porque:
- Si las reciclas estás salvando al medio ambiente
- Son resistentes y versátiles, pues su material soporta bien la intemperie y permite múltiples cortes y perforaciones.
- Ayudan al medio ambiente, ya que al reutilizarlas, reducís la cantidad de plástico que va a parar a la basura o a los océanos.
- Son fáciles de conseguir. Están al alcance de todos y en distintos tamaños, ideales para adaptarse a cualquier creación.
- Y además no necesitas gastar mucho dinero. Con herramientas básicas y un poco de creatividad, puedes transformar desechos en decoración.
Si tenés botellas de plástico no las tirés, tenés un tesoro: transformarlas en una hermosa bandera argentina
Si eres de los que acumulan botellas de plástico en casa tras una reunión con amigos, ¡tienes un tesoro sin saberlo! Más allá de su contenido, las botellas vacías representan una oportunidad para reutilizar, ahorrar dinero y crear una hermosa bandera de cara al mundial.
Para ello tendrás que reunir las botellas, tener tijera a mano, pincel, una base de cartón o la que tengas, pintura acrílica o témpera e hilo. Para empezar a crear la bandera tenés que cortar la parte de abajo, es decir, la base, y luego usar el pincel y los colores para decorar las botellas cortadas. Luego, hay que ensamblar la bandera de la forma que desees y, por último, podés hacer un agujero en cada extremo de la bandera y podrás colgarla con un hilo o cuerda en la parte superior.