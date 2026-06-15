Si tenés botellas de plástico no las tirés, tenés un tesoro: transformarlas en una hermosa bandera argentina

Como el reciclaje gana cada vez más importancia, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida. Entre ellos, las botellas de plástico que suelen terminar en la basura, pueden transformarse en una original decoración para tu hogar.

¿Por qué las botellas de plástico son un tesoro?

botellas de plastico (1) No tires las botellas plasticas que te sobren, son realmente un tesoro del reciclaje. Foto Canva

Las botellas de plástico tardan cerca de 500 años en descomponerse. Una buena forma de darles una segunda vida y así evitar que muchas acaben en los océanos sería utilizarlas para decorar tu casa. Por eso, si tienes algunas en tu casa que hayas usado luego de tomar alguna bebida o lo que sea, tienes un tesoro porque: