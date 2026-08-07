Un hombre se demandó a sí mismo por emborracharse y cometer delitos que lo llevaron a la cárcel

Las demandas tienen cara de importantes. Pero no siempre es así. De hecho, ninguna es tan rara como la de este caso, que tiene como protagonista a un hombre que lo llevó a demandarse a sí mismo por incumplir la ley.
Algunas partes del mundo son famosas por sus juicios ridículos contra cerebritis o personas, aunque sea a sí mismas. Por eso, hoy te contamos el caso de un hombre que se demandó a sí mismo por 5 millones de dólares tras emborracharse.
Una demanda insólita: se demandó a sí mismo por emborracharse y cometer delitos que lo llevaron a la cárcel
Hay muchas personas que interponen demandas tanto a grandes compañías como a celebridades, o incluso a personas, porque presentar una denuncia en otros países es "barato" y, si la suerte te acompaña, puede que no tengas que volver a trabajar nunca más. Este caso, aunque fue ingenioso, no tuvo mucho fruto.
Era el año 1995 cuando el sistema judicial de los Estados Unidos fue escenario de una demanda estrafalaria con la audacia de Robert Lee Brock, un hombre que protagonizó un juicio insólito. Mientras cumplía una condena de diez años por robo en un centro penitenciario de Virginia, este hombre ideó una estrategia extraña: decidió demandarse a sí mismo.
Según argumentó en su escrito legal, el consumo excesivo de alcohol lo llevó a cometer los delitos por los que fue encarcelado. Al emborracharse, violó sus propias creencias religiosas y morales. Por lo tanto, concluyó que el alcohol era el verdadero culpable de sus males y de privarlo de su libertad.
Es decir, el hombre basó su demanda en una supuesta vulneración de sus derechos civiles y religiosos provocada por sus propios actos. Consciente de que no poseía recursos económicos para autoindemnizarse, de esta forma solicitó que el Estado de Virginia asumiera la suma millonaria, ya que la institución lo custodiaba y debía hacerse cargo.
Como era de esperarse, la resolución judicial no tardó en llegar y se desestimó la causa de manera contundente porque la demanda carecía por completo de sustento legal y el sistema penal no podía financiar semejante estrategia.
En pocas palabras
- Hombre se demandó: Un recluso de Virginia demandó al Estado por 5 millones de dólares, argumentando que el alcohol lo llevó a cometer delitos.
- Argumento legal: Basó su demanda en una supuesta violación de sus derechos civiles y religiosos, responsabilizando al Estado por su custodia.
- Resolución judicial: La demanda fue desestimada por carecer de sustento legal, ya que el sistema penal no podía financiar dicha estrategia.