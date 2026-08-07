Un hombre se demandó a sí mismo por emborracharse y cometer delitos que lo llevaron a la cárcel

Era el año 1995 cuando el sistema judicial de los Estados Unidos fue escenario de una demanda estrafalaria con la audacia de Robert Lee Brock, un hombre que protagonizó un juicio insólito. Mientras cumplía una condena de diez años por robo en un centro penitenciario de Virginia, este hombre ideó una estrategia extraña: decidió demandarse a sí mismo.

Según argumentó en su escrito legal, el consumo excesivo de alcohol lo llevó a cometer los delitos por los que fue encarcelado. Al emborracharse, violó sus propias creencias religiosas y morales. Por lo tanto, concluyó que el alcohol era el verdadero culpable de sus males y de privarlo de su libertad.

Robert Lee Brock no consiguió los 5 millones de dólares, pese a ir a juicio.

Es decir, el hombre basó su demanda en una supuesta vulneración de sus derechos civiles y religiosos provocada por sus propios actos. Consciente de que no poseía recursos económicos para autoindemnizarse, de esta forma solicitó que el Estado de Virginia asumiera la suma millonaria, ya que la institución lo custodiaba y debía hacerse cargo.

Como era de esperarse, la resolución judicial no tardó en llegar y se desestimó la causa de manera contundente porque la demanda carecía por completo de sustento legal y el sistema penal no podía financiar semejante estrategia.