Estaba "cansado" de que la gente lo confundiera con Michael Jordan y lo demandó para ganar dinero

¿Se te hubiera ocurrido denunciar a una celebridad como Michael Jordan por 832 millones de dólares? Quizás no, pero a Allen Heckard sí. En 2006 este hombre de Portland un día se levantó y decidió comenzar una serie de juicios contra la estrella de los Bulls. ¿el motivo? se parecía mucho a él.

Si bien, al principio era gracioso, terminó siendo tan raro que no le dejaba vivir. El hombre era muy fan de Michael Jordan, pero que por su parecido, su vida se había convertido en un infierno, así que pedía una indemnización de 832 millones de dólares.

Un hombre demandó a Michael Jordan y a Nike por parecerse a él.

Carísima la demanda, pero según él lo valía porque todo el mundo lo paraba por la calle para pedirle autógrafos, salir de su casa se había convertido en una tortura y estaba realmente cansado de esa situación. Además, la demanda no solo era para Jordan, sino que estaba perfectamente dividida entre el jugador de baloncesto y Nike por patrocinar a la estrella del baloncesto, haciéndole en cierto modo responsable de su fama.

El triste final de la demanda millonaria contra Jordan y Nike

Finalmente, la demanda fue retirada sin razón alguna. El vocero de Nike comentó a la prensa que ellos nunca llegaron a algún pago o acuerdo con Allen, pero que seguro se dio cuenta de lo ridículo que era todo eso y desistió antes de que se llegara a la corte, pues en caso de perder, el hombre tendría que pagarle a Nike y a Jordan los gastos generados por la demanda.