Las demandas tienen cara de importantes. Pero no siempre es así. De hecho ninguna es tan rídicula como al de este caso, que tiene como protagonista a un hombre que intentó demandar a Michael Jordan y a Nike porque el jugador se parecia a él. ¿Qué sucedió luego?
Estaba "cansado" de que la gente lo confundiera con Michael Jordan y lo demandó para ganar dinero
Las demandas dan de que hablar y algunas no son importantes, son más bien insólitas, tal como el hombre que demandó a un jugador de basquet por su parecido a él
Estados Unidos es famoso por sus juicios ridículos contra cerebritis. Por eso, hoy vamos a contar el caso de un fan que denunció a Michael Jordan por millones de dólares.
El intento más desesperado por ganar dinero: demandó a Michael Jordan por parecerse a él
Hay muchas personas en Estados Unidos que interponen demandas tanto a grandes compañías como a cerebritis, porque poner una denuncia allí es "barato" y si la suerte te acompaña puede que no tengas que volver a trabajar nunca más. No por nada se dice que las demandas más ridículas provienene de este país.
¿Se te hubiera ocurrido denunciar a una celebridad como Michael Jordan por 832 millones de dólares? Quizás no, pero a Allen Heckard sí. En 2006 este hombre de Portland un día se levantó y decidió comenzar una serie de juicios contra la estrella de los Bulls. ¿el motivo? se parecía mucho a él.
Si bien, al principio era gracioso, terminó siendo tan raro que no le dejaba vivir. El hombre era muy fan de Michael Jordan, pero que por su parecido, su vida se había convertido en un infierno, así que pedía una indemnización de 832 millones de dólares.
Carísima la demanda, pero según él lo valía porque todo el mundo lo paraba por la calle para pedirle autógrafos, salir de su casa se había convertido en una tortura y estaba realmente cansado de esa situación. Además, la demanda no solo era para Jordan, sino que estaba perfectamente dividida entre el jugador de baloncesto y Nike por patrocinar a la estrella del baloncesto, haciéndole en cierto modo responsable de su fama.
El triste final de la demanda millonaria contra Jordan y Nike
Finalmente, la demanda fue retirada sin razón alguna. El vocero de Nike comentó a la prensa que ellos nunca llegaron a algún pago o acuerdo con Allen, pero que seguro se dio cuenta de lo ridículo que era todo eso y desistió antes de que se llegara a la corte, pues en caso de perder, el hombre tendría que pagarle a Nike y a Jordan los gastos generados por la demanda.