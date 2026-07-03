¿El huevo cocido o duro se puede guardar en el freezer?

Cuando preparamos comida de más o nos sobra algún huevo duro entero, nunca sabemos si se puede conservar en la heladera por varios días o si es conveniente meterlo al freezer. El freezer sirve para conservar y mantener alimentos en el mismo estado por cierto tiempo, pero puede modificar las texturas y sabores.
Entonces, ¿se puede guardar un huevo cocido en el freezer? El huevo es un alimento compuesto por dos partes principales y comestibles: una clara y una yema. Ambas están cubiertas por una cáscara protectora que evita el ingreso o salida del interior.
Este alimento se consume mundialmente en diferentes formas y como parte de diversas recetas, dietas y preparaciones. En Argentina, el huevo es uno de los alimentos más consumidos. De hecho, el país se posiciona en el top tres del ranking de consumo de huevo de gallina a nivel mundial.
En un estudio y análisis realizado recientemente, Argentina quedó en el primer puesto con un total aproximado de 398 huevos al año por persona. Superó a México en la lista de mayores consumidores. Esta elección en parte se debe a la versatilidad del alimento y al valor nutricional.
¿Se puede o no guardar un huevo cocido en el freezer?
Cuando cocinamos algunos huevos duros al agua y no los comemos, pero tampoco corresponde tirarlos, lo primero que aparece como opción es mandarlos al freezer.
Colocar cualquier alimento en el freezer lo conserva, pero no lo esteriliza; este aparato mantiene en estado latente bacterias y microbios por congelación, pero una vez descongelado, todo se reactiva.
El huevo cocido o hervido en agua se puede guardar en el freezer, sí, pero de cierta forma para que no se altere su textura. Cuando guardamos un huevo entero, la clara pierde agua y modifica completamente su textura. La yema se pone pastosa.
La mejor forma de congelar el huevo en el freezer es en trozos o como parte de un relleno para que su textura y sabor no se modifiquen tanto.
Nunca guardes el huevo en el freezer con cáscara; en la heladera, cocidos, duran una semana y en el freezer, picados o molidos, un par de meses.
Conservación y consumo general del huevo
- Lava los huevos antes de consumirlos, no antes de guardarlos.
- Rompe siempre los huevos crudos en una compotera antes de colocarlos en una mezcla.
- Evita que el huevo crudo toque otros alimentos.
- Cocina completamente los huevos para mayor seguridad y no consumas huevos con mal olor, muy viejos o con colores verdosos en el interior.