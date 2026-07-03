¿El huevo cocido o duro se puede guardar en el freezer?

En un estudio y análisis realizado recientemente, Argentina quedó en el primer puesto con un total aproximado de 398 huevos al año por persona. Superó a México en la lista de mayores consumidores. Esta elección en parte se debe a la versatilidad del alimento y al valor nutricional.

¿Se puede o no guardar un huevo cocido en el freezer?

Cuando cocinamos algunos huevos duros al agua y no los comemos, pero tampoco corresponde tirarlos, lo primero que aparece como opción es mandarlos al freezer.

Colocar cualquier alimento en el freezer lo conserva, pero no lo esteriliza; este aparato mantiene en estado latente bacterias y microbios por congelación, pero una vez descongelado, todo se reactiva.

¿Cómo se puede conservar el huevo en el freezer?

El huevo cocido o hervido en agua se puede guardar en el freezer, sí, pero de cierta forma para que no se altere su textura. Cuando guardamos un huevo entero, la clara pierde agua y modifica completamente su textura. La yema se pone pastosa.

La mejor forma de congelar el huevo en el freezer es en trozos o como parte de un relleno para que su textura y sabor no se modifiquen tanto.

Nunca guardes el huevo en el freezer con cáscara; en la heladera, cocidos, duran una semana y en el freezer, picados o molidos, un par de meses.

Conservación y consumo general del huevo

Si un huevo está en mal estaod no lo consumas.