Árbol limonero: dónde es mejor ubicar la maceta para atraer la buena fortuna a tu casa

El árbol limonero es un cítrico que no solo destaca por sus frutos y su exquisito aroma, sino también por ser considerado un verdadero imán para la fortuna y la abundancia. En este sentido, hay un secreto milenario que todos los dueños del ejemplar necesitan saber.
Es que, de acuerdo a los expertos en Feng Shui, el lugar donde decidas colocar el árbol puede determinar si la prosperidad entra o se aleja de tu casa. Por eso, muchos se preguntan: ¿dónde hay que ubicarlo y por qué recomiendan hacerlo en puntos estratégicos?
Dónde ubicar la maceta del limonero para atraer la fortuna
Para que el limonero cumpla su función energética y, al mismo tiempo, crezca sano, existen tres rincones clave dentro y fuera del hogar donde se aconseja situar la maceta:
- La entrada principal de la casa: colocar la maceta a un lado de la puerta de ingreso actúa como un escudo protector. Los especialistas aseguran que sirve para absorber las malas vibras de los visitantes y asegurar que solo la buena fortuna cruce el umbral.
- La esquina Sureste: en la filosofía oriental, esta coordenada rige las finanzas y la economía del hogar. Ubicar el árbol en este sector ayuda a potenciar los ingresos y la estabilidad material.
- Cerca de una ventana en el salón: si prefieres tenerlo adentro, el living es ideal por ser el centro de la armonía familiar. La única condición es que esté junto a una ventana con entrada de luz directa, ya que este árbol requiere varias horas de sol al día.
Presta atención: los lugares prohibidos donde nunca debes ponerlo
Así como hay sectores que potencian la riqueza, existen otros espacios que pueden generar el efecto contrario o estancar la energía vital:
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El baño: al ser un espacio con constantes corrientes de agua y drenajes, se cree que la fortuna y la abundancia pueden "irse por las tuberías".
El dormitorio: al tratarse de una planta con gran actividad de crecimiento, puede alterar los ciclos de descanso y el sueño.
Rincones oscuros: el limonero necesita sol de forma obligatoria. Si el árbol comienza a marchitarse por falta de luz, atraerá malas vibras.