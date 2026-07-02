Árbol limonero: dónde es mejor ubicar la maceta para atraer la buena fortuna a tu casa

Es que, de acuerdo a los expertos en Feng Shui, el lugar donde decidas colocar el árbol puede determinar si la prosperidad entra o se aleja de tu casa. Por eso, muchos se preguntan: ¿dónde hay que ubicarlo y por qué recomiendan hacerlo en puntos estratégicos?

El limonero en maceta debe ser colocado estratégicamente.

Dónde ubicar la maceta del limonero para atraer la fortuna

Para que el limonero cumpla su función energética y, al mismo tiempo, crezca sano, existen tres rincones clave dentro y fuera del hogar donde se aconseja situar la maceta: