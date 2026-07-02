Suspendieron las clases presenciales en Mendoza por el frío polar: cuáles son las escuelas, departamentos y localidades afectadas

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Alta Montaña

Zonas altas de Tupungato y de Tunuyán

Desde el gobierno aseguraron que la medida fue tomada luego de las recomendaciones hechas por Defensa Civil. De hecho, este miércoles también se había tomado una decisión similar por el frío, las lluvias y las nevadas.

Los pronósticos meteorológicos, de hecho, para este jueves calculan que estos departamentos y localidades presentarán temperaturas de frío extremo y que se puede dar que la máxima en estos lugares esté por debajo de los cero gradosm

Igualmente, desde la DGE resaltaron que la suspensión de clases es solo en modalidad presencial y resaltaron que habrá clases virtuales a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En cuanto al resto de la provincia, el órgano educativo aseguró que las condiciones meteorológicas no presentan ningún tipo de riesgo, por lo que las clases serán normales.