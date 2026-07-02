Suspendieron las clases presenciales en Mendoza por el frío polar: cuáles son las escuelas, departamentos y localidades afectadas

La Dirección General de Escuelas nuevamente decidió ordenar la suspensión de las clases presenciales en muchos colegios de Mendoza, debido al frío polar, aunque lo hizo según los departamentos o localidades.
La medida tomada por la DGE no será para todos los colegios de la provincia y, por ahora, solamente afecta al turno mañana de este jueves 2 de julio y no a todos los turnos, según un comunicado enviado por el organismo educativo.
Suspensión de clases: a qué escuelas afecta
La suspensión de clases presenciales decidida por la Dirección General de Escuelas para este jueves alcanza a los colegios de todos los niveles y modalidades ubicados en los siguientes lugares:
- San Rafael
- Junín
- La Paz
- San Martín
- Santa Rosa
- Rivadavia
- Malargüe
- Alta Montaña
- Zonas altas de Tupungato y de Tunuyán
Desde el gobierno aseguraron que la medida fue tomada luego de las recomendaciones hechas por Defensa Civil. De hecho, este miércoles también se había tomado una decisión similar por el frío, las lluvias y las nevadas.
Los pronósticos meteorológicos, de hecho, para este jueves calculan que estos departamentos y localidades presentarán temperaturas de frío extremo y que se puede dar que la máxima en estos lugares esté por debajo de los cero gradosm
Igualmente, desde la DGE resaltaron que la suspensión de clases es solo en modalidad presencial y resaltaron que habrá clases virtuales a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En cuanto al resto de la provincia, el órgano educativo aseguró que las condiciones meteorológicas no presentan ningún tipo de riesgo, por lo que las clases serán normales.