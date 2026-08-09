Por intensas nevadas, la DGE oficializó la suspensión de clases en varias zonas de Mendoza

Asimismo, la suspensión de clases alcanza a la zona sur, abarcando íntegramente a Malargüe y San Rafael. En estos sectores se registraron precipitaciones níveas desde las primeras horas, lo que motivó la alerta meteorológica emitida por las autoridades competentes.

En el área de montaña del Gran Mendoza, la medida rige para Cacheuta y Potrerillos. Ambas comunidades precordilleranas presentan calzadas congeladas y una visibilidad reducida por la nieve acumulada.

Finalmente, Uspallata y el resto de los distritos de alta montaña completan la nómina de territorios sin actividad presencial. Las autoridades remarcaron que el resto de las comunas mantendrá sus actividades escolares con normalidad institucional.

Motivos climáticos detrás de la suspensión de clases

El factor desencadenante de esta decisión de la DGE radica en el ingreso de un frente frío de gran intensidad que afecta a todo el oeste argentino. Este fenómeno generó un paulatino descenso de las marcas térmicas y continuas precipitaciones níveas.

De acuerdo con reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones de inestabilidad ambiental continuarán durante las próximas horas sobre la franja cordillerana. Por esta razón, el personal operativo monitorea constantemente la evolución meteorológica.

Las ráfagas de aire polar registradas en los sectores cordilleranos alcanzaron registros significativos, complicando el normal desplazamiento del transporte público. Ante este panorama, se recomendó a la población limitar la circulación a viajes esenciales.

Desde el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil indicaron que desplegaron operativos preventivos sobre los principales accesos a las zonas afectadas. Las patrullas viales trabajan para evitar accidentes generados por la formación de hielo sobre la calzada.

En las escuelas donde no habrá asistencia presencial, los equipos directivos activaron los protocolos virtuales para garantizar la continuidad pedagógica. Los docentes mantendrán comunicación con los estudiantes mediante herramientas digitales.

El impacto del temporal y la suspensión de clases en la alta montaña

La Coordinación del Centro de Frontera confirmó que el paso Cristo Redentor continuará cerrado de manera preventiva para todo tipo de vehículos. La decisión responde a la presencia de ráfagas que alcanzan velocidades de entre 100 y 160 kilómetros por hora.

Este bloqueo en el corredor internacional sobre la Ruta 7 mantiene varados a miles de camiones de carga. Las empresas de transporte reportaron serias complicaciones logísticas y pérdidas económicas considerables a raíz de la inactividad comercial.

Los trabajos que realizan las máquinas de Vialidad Nacional para despejar el camino sufren complicaciones por el viento blanco. Este fenómeno reduce drásticamente la visibilidad en sectores estratégicos como Las Cuevas y la zona adyacente al túnel internacional.