La DGE amplió la suspensión de clases presenciales por el viento a Potrerillos y Malargüe

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el turno tarde de este viernes 7 de agosto en todas las escuelas de Malargüe debido a las intensas ráfagas de viento registradas en el departamento. Luego comunicó que la medida se amplió al vespertino y nocturno e incluyó también a la zona de Potrerillos.
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades del sistema educativo y fue adoptada de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
Las actividades escolares se dictarán de manera virtual en todos los casos, de acuerdo al comunicado del gobierno escolar.
Las clases continuarán de manera virtual en Malargüe y Potrerillos
Pese a la suspensión de la presencialidad, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.
La decisión se tomó tanto para el turno tarde como para el vespertino y el nocturno.
Qué pasa con las clases en el resto de Mendoza
La DGE aclaró que en los demás departamentos de Mendoza el servicio educativo se desarrolla con total normalidad.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: la DGE amplió la suspensión de clases presenciales a Potrerillos y Malargüe por el fuerte viento.
- Modalidad virtual: las actividades escolares se desarrollarán de forma virtual en todas las modalidades y niveles afectados.
- Normalidad en el resto de Mendoza: en los demás departamentos de la provincia, el servicio educativo continuará con normalidad.
Resumen generado por Thinkindot AI