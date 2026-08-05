Cómo funciona la Escolaridad Protegida que lanzó la DGE para las primarias de Mendoza

Esta herramienta no será de aplicación automática ni generalizada, sino que estará destinada únicamente a estudiantes que atraviesen circunstancias particulares debidamente acreditadas que amenacen su derecho a la educación, previo aval y filtro de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

Acompañamiento personalizado y opción de cursado virtual

Para hacer efectivo el seguimiento de los alumnos alcanzados por la norma, el sistema de gestión escolar (GEI) registrará las asistencias de estos estudiantes bajo la sigla EP. Esto activará la confección de un Plan de Acompañamiento institucional a cargo del Docente Referente de Trayectorias (DRT) y el maestro de grado, quienes se encargarán de diseñar los ajustes pedagógicos necesarios según las capacidades o realidades del niño.

Docentes y equipos técnicos trabajarán en planes personalizados para evitar la deserción escolar en la provincia.

Entre las herramientas previstas dentro del plan, la resolución contempla la posibilidad de incorporar el cursado virtual para los casos que lo requieran. Esta modalidad a distancia no será de aplicación directa, sino que necesitará la evaluación técnica de un equipo auditor y la posterior autorización de la Dirección de Educación Primaria. Asimismo, las familias o responsables parentales deberán formalizar su compromiso mediante la firma de un Acta Compromiso con la institución educativa.

La modalidad a distancia requerirá la aprobación previa de la DGE y la firma de un acta compromiso con las familias.

El rol de los equipos técnicos y el alcance en colegios privados

El proceso de evaluación, seguimiento y finalización de la medida estará monitoreado en forma articulada por la DAE, la Supervisión Seccional, las Asesorías Psicopedagógicas y los equipos directivos. La intención del organismo es que la detección de ausencias prolongadas o barreras de aprendizaje active redes de contención oportunas antes de que el estudiante quede fuera del sistema.

La detección temprana de ausencias o barreras de aprendizaje busca activar redes de contención y evitar el abandono escolar.

En el caso de las escuelas de gestión privada, la norma establece que estas tareas serán ejecutadas por sus propios equipos directivos, el personal de orientación o técnico institucional y la Supervisión Seccional. Con esto, la DGE busca unificar el criterio de resguardo pedagógico tanto para el sector público como para el privado en todo el territorio mendocino.