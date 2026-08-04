Casa propia para docentes: la DGE insiste en modificar una ley para respaldar créditos hipotecarios

En concreto, el Estado no utilizará el dinero destinado a los salarios ni el presupuesto ordinario de las escuelas. En cambio, se propone crear un régimen de garantía que respalde préstamos bancarios para los trabajadores. Es decir, el Fondo Escolar sería una especie de garante de los créditos.

Casas para docentes en Mendoza

"La idea es que en los futuros remates el dinero no sólo vaya a los fines para los que ya fue creado el fondo, que es la construcción o equipamiento de escuelas, sino también para garantizar operatorias de vivienda para docentes", aseguró García Zalazar.

Además, García Zalazar aseguró que trabajarán en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con desarrolladores privados y con entidades financieras: "Lo que nos ha expresado el IPV es que si nosotros tenemos un fondo que garantice o que nos ayude a la urbanización de terrenos o que nos permita el canje de estos terrenos, va a mejorar la cantidad de oferta que vamos a tener en materia de vivienda para todo el territorio provincial".

El plan de viviendas para docentes prevé una primera etapa con 250 casas. El esquema establece que los interesados deberán realizar un aporte inicial equivalente al 20% del valor de la vivienda como ahorro previo, con la posibilidad de pagarlo en 12 o 24 meses. El 80% restante será financiado mediante un crédito hipotecario -con participación prevista de bancos o del propio desarrollador y plazos de hasta 30 años-.

Para llevar a cabo este proyecto, Gobierno trabajará en conjunto con el IPV.

¿En qué consiste la Ley 9.545 que proponen modificar?

La Ley 9.545 del Fondo Escolar Permanente regula un fondo de financiamiento alimentado por el remate de las herencias vacantes o de los bienes inmuebles que eran producto de la extinción de dominio, es decir, aquellos bienes que eran tomados de actos de corrupción o de malversación de fondos.

Hasta el momento, la normativa disponía que lo recaudado se destinara únicamente a la construcción y equipamiento de escuelas, y con esta modificación, se podrá invertir ese dinero en viviendas para docentes.