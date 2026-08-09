Diferencias: ¿es mejor un techo de chapa para la casa o uno de losa?

Tipos de materiales para construir techos.

Qué hay que tener en cuenta para un buen techo de casa

En el mundo de la construcción, los techos de teja fueron los reyes indiscutidos por años, pero con el paso del tiempo se descubrió que, aunque ofrecían beneficios estéticos para la casa, representaban un gasto enorme cuando se dañaban por el paso del tiempo o porque caía granizo en las temporadas de tormentas de verano.

Los techos de tejas son sensibles a ciertas cuestiones externas.

En ese entonces y hasta el día de hoy, la chapa y la losa tomaron el protagonismo en el universo de la construcción y se convirtieron en mayoría. Sin embargo, aunque parecen prácticos y funcionales, estos dos tipos de techo tienen enormes diferencias que es importante conocer antes de colocar uno u otro en la casa.

Para construir un techo de calidad hay que tener en cuenta la firmeza, el aislamiento térmico y acústico y la pendiente de desagüe externa.

¿Qué diferencias tienen los techos de chapa con los de losa?

Antes de saber las diferencias, hay que entender qué es cada uno y de qué está hecho. La chapa es una lámina delgada de metal; puede ser de hierro o de acero. Suele tener pequeñas rugosidades o relieves y se utiliza para construir techos de casas, balcones, quinchos y divisiones interiores.

La losa, a diferencia de la chapa, es una estructura horizontal y sólida que se fabrica con hormigón o cemento armado y acero.

Las principales diferencias entre el techo de chapa y el de losa están en el costo inicial, el costo de instalación, el peso de la estructura y el comportamiento térmico y acústico de cada material.

La chapa y la losa tienen grandes diferencias.

La chapa es mucho más económica y se instala muy rápido, lo cual reduce el tiempo de obra y el uso de mano de obra pesada, a diferencia de la losa, que es más costosa en la inversión porque lleva muchos materiales y requiere un proceso de fraguado previo antes de poder colocarla en la casa.

En cuanto al peso, la chapa es más liviana y no soporta mucho peso. La losa es rígida y pesada, por lo que permite construir otro piso sobre ella sin problemas.

Otra diferencia: la chapa conduce calor y frío con fragilidad y transmite los ruidos claramente. La losa retiene la temperatura y la regula, al igual que aísla los sonidos exteriores.