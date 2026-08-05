Tomate cherry o tomate común: qué diferencias de sabor y uso tienen

Es una fruta de origen americano que crece en campos o huertas abiertas y en invernaderos en cultivos para la venta. Las especies silvestres de tomate son originarias de los Andes de Perú, Ecuador y Chile.

La domesticación posterior de la fruta se comenzó a realizar en México, donde también se crearon las primeras hibridaciones de la especie y comenzaron a nacer los tipos de tomate que hoy conocemos.

Aunque no lo creas, todas las variedades de tomate cultivado provienen de la misma especie biológica. Lo que fue modificando su forma, color y sabor fue el entorno de cultivo, los climas y métodos.

Existen varios tipos de tomate, entre ellos el tomate perita, el cherry, el tomate redondo y algunas variedades más específicas de ciertas regiones, como el tomate kumato o el raf.

Diferencias entre tomate cherry y tomate común

Comprar tomate cherry o tomate común para una receta puede influir notablemente en el resultado final y en el procedimiento, ya que tienen varias diferencias.

La diferencia más notable es el tamaño. El tomate cherry es muy pequeño y pesa entre 10 y 30 gramos. Es un poco más ovalado o alargado.

Tienen diferencias de tamaño y sabor.

El tomate normal es mucho más grande que el cherry, es pesado y tiene una forma redondeada, tirando a plana o chata.

En cuanto al sabor, el tomate cherry es muy dulce y tiene un gusto bien concentrado. El tomate normal tiene más agua, es más suave y un toque ácido cuando está más verde.

En cuanto a la planta, el tomate cherry crece más rápido y da muchos frutos por racimos. El tomate normal necesita más tiempo para alcanzar su punto, ya que los frutos son más grandes.

Usos en la cocina: ¿para qué sirve cada variedad de tomate?

El tomate cherry generalmente se usa crudo en ensaladas o picado. También se coloca entero con cáscara en focaccias o panificados.

El tomate cherry es ideal para ensaladas frescas de verduras crudas.

El tomate clásico se utiliza mucho más en la cocina. Con él se pueden hacer salsas calientes, salsas frías, ensaladas, sándwiches o tomates rellenos.