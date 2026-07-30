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Cómo hacer tomates en escabeche: la receta casera rápida y sencilla

Esta receta, perfecta para aprovechar el sabor del tomate, se destaca por que es novedosa y la puede hacer cualquier principiante

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta sw tomates en escabeche es para lucirse frente a la familia con el mejor sabor.

La receta sw tomates en escabeche es para lucirse frente a la familia con el mejor sabor.

Si bien no es muy normal hacer la receta de tomates en escabeche, nadie debería dejar de hacerla, ya que su sabor que no tiene desperdicio, se asemeja a otras preparaciones que se someten a diferentes métodos de conservación y se pueden consumir cuando uno más prefiera.

Esta receta de hace con tomates perita y preferentemente con los que estén más firmes y no del todo maduros, ya que la idea es que mantengan el cuerpo y tampoco terminen siendo salsa.

Estos son los ingredientes necesarios para hacer esta receta:

Receta de escabeche de tomates, ingredientes

  • 1 kg de tomates perita
  • 2 cebollas medianas
  • 1 morrón rojo (o mitad rojo y mitad verde)
  • 4 dientes de ajo
  • 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
  • 1 taza de aceite (puede ser de girasol, o mitad girasol y mitad oliva)
  • 1/2 taza de agua
  • 3 hojas de laurel, 1 cucharada de pimienta negra en grano, 1 cucharada de orégano, 1 cucharadita de ají molido.
  • Sal gruesa a gusto

Receta de tomates en escabeche, paso a paso

  1. El primer paso consiste en lavar bien los tomates. Cortar en mitades o en cuartos a lo largo (si son muy grandes, podés sacarles un poco de las semillas para que suelten menos agua). Cortar las cebollas y el morrón en tiras un poco gruesas. Pelar los ajos y dejar enteros o cortados al medio.
  2. En una cacerola amplia y profunda, colocar el vinagre, el aceite, el agua, el laurel, los granos de pimienta y la sal gruesa. Llevar esto a fuego medio.
  3. Una vez que el líquido rompa el hervor, agregar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo. Dejar cocinar por unos 5 a 7 minutos hasta que la cebolla empiece a transparentar, pero siga crujiente.
  4. Agregar los tomates a la cacerola. Espolvorear el orégano y el ají molido por encima.
  5. Cocinar todo junto por no más de 3 a 5 minutos. El tomate se tiene que tiernizar ligeramente, pero si lo dejás mucho tiempo, se va a desarmar.
  6. Apagar el fuego. Con el escabeche aún caliente, pasar a frascos de vidrio previamente esterilizados. Asegurar que las verduras queden totalmente cubiertas por el líquido de cocción.
  7. Tapá bien los frascos de inmediato y dejar enfriar boca abajo para generar un poco de vacío natural.
  8. El escabeche siempre queda mucho más rico si aguantás la tentación y lo dejás reposar al menos 48 horas en la heladera antes de abrirlo. Los sabores se asientan y se intensifican.

En pocas palabras

  • Receta: Se detalla cómo preparar tomates en escabeche caseros, una opción novedosa y sencilla.
  • Ingredientes: Se listan los componentes necesarios, destacando 1 kg de tomates perita, cebollas, morrón, ajo, vinagre y aceite.
  • Preparación: Se explican los pasos para cocinar los vegetales en una mezcla de vinagre y aceite, y conservarlos en frascos esterilizados.
Resumen generado por Thinkindot AI

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