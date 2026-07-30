Cómo hacer tomates en escabeche: la receta casera rápida y sencilla

Si bien no es muy normal hacer la receta de tomates en escabeche, nadie debería dejar de hacerla, ya que su sabor que no tiene desperdicio, se asemeja a otras preparaciones que se someten a diferentes métodos de conservación y se pueden consumir cuando uno más prefiera.
Esta receta de hace con tomates perita y preferentemente con los que estén más firmes y no del todo maduros, ya que la idea es que mantengan el cuerpo y tampoco terminen siendo salsa.
Estos son los ingredientes necesarios para hacer esta receta:
Receta de escabeche de tomates, ingredientes
- 1 kg de tomates perita
- 2 cebollas medianas
- 1 morrón rojo (o mitad rojo y mitad verde)
- 4 dientes de ajo
- 1 taza de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 taza de aceite (puede ser de girasol, o mitad girasol y mitad oliva)
- 1/2 taza de agua
- 3 hojas de laurel, 1 cucharada de pimienta negra en grano, 1 cucharada de orégano, 1 cucharadita de ají molido.
- Sal gruesa a gusto
Receta de tomates en escabeche, paso a paso
- El primer paso consiste en lavar bien los tomates. Cortar en mitades o en cuartos a lo largo (si son muy grandes, podés sacarles un poco de las semillas para que suelten menos agua). Cortar las cebollas y el morrón en tiras un poco gruesas. Pelar los ajos y dejar enteros o cortados al medio.
- En una cacerola amplia y profunda, colocar el vinagre, el aceite, el agua, el laurel, los granos de pimienta y la sal gruesa. Llevar esto a fuego medio.
- Una vez que el líquido rompa el hervor, agregar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo. Dejar cocinar por unos 5 a 7 minutos hasta que la cebolla empiece a transparentar, pero siga crujiente.
- Agregar los tomates a la cacerola. Espolvorear el orégano y el ají molido por encima.
- Cocinar todo junto por no más de 3 a 5 minutos. El tomate se tiene que tiernizar ligeramente, pero si lo dejás mucho tiempo, se va a desarmar.
- Apagar el fuego. Con el escabeche aún caliente, pasar a frascos de vidrio previamente esterilizados. Asegurar que las verduras queden totalmente cubiertas por el líquido de cocción.
- Tapá bien los frascos de inmediato y dejar enfriar boca abajo para generar un poco de vacío natural.
- El escabeche siempre queda mucho más rico si aguantás la tentación y lo dejás reposar al menos 48 horas en la heladera antes de abrirlo. Los sabores se asientan y se intensifican.
En pocas palabras
- Receta: Se detalla cómo preparar tomates en escabeche caseros, una opción novedosa y sencilla.
- Ingredientes: Se listan los componentes necesarios, destacando 1 kg de tomates perita, cebollas, morrón, ajo, vinagre y aceite.
- Preparación: Se explican los pasos para cocinar los vegetales en una mezcla de vinagre y aceite, y conservarlos en frascos esterilizados.
Resumen generado por Thinkindot AI