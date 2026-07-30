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Tarta de jamón y queso: la receta cremosa y perfecta de Maru Botana

La Tarta de jamón y queso de Maru Botana se destaca por su masa casera y un relleno cremoso, ideal para cualquier ocasión.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Receta de la tarta de jamón y queso.

Receta de la tarta de jamón y queso.

La tarta de jamón y queso es una de las recetas más elegidas por los argentinos por su sabor, practicidad y versatilidad. Entre las preparaciones que comparte Maru Botana, esta versión se destaca por una masa casera y un relleno cremoso que convierte a un clásico en una opción irresistible.

La receta de esta tarta combina ingredientes simples como jamón y queso para lograr una preparación abundante, ideal para almuerzos, cenas o viandas. El secreto está en conseguir una masa crocante y un relleno suave, con la textura característica que distingue a las preparaciones de Maru Botana.

Con pocos pasos y una elaboración sencilla, esta tarta de jamón y queso se transforma en una de esas recetas caseras que siempre funcionan y que se pueden disfrutar en cualquier momento del año.

Recetas de Maru Bonata: tarta de jamón y queso cremosa

Ingredientes:

Masa:

  • 300 g de harina
  • 1 cdta. de sal
  • 150 g de manteca
  • 1 taza de agua fría

Relleno:

  • 250 g de jamón
  • 400 g de queso cuartirolo
  • 1 taza de queso de rallar
  • 4 yemas
  • 4 claras
  • 300 g de crema
  • Sal a gusto

Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso

Masa:

  1. Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
  2. Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
  3. Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.

Relleno:

  1. Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
  2. En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.

Armado:

  1. Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
  2. Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.

En pocas palabras

  • Tarta de jamón y queso: Preparación argentina que combina masa casera y relleno cremoso, ideal para cualquier ocasión.
  • Receta de Maru Botana: Incluye ingredientes como jamón, queso cuartirolo, yemas, claras y crema para un resultado abundante y sabroso.
  • Elaboración sencilla: La receta se divide en pasos para la masa, el relleno y el armado, culminando en 20 minutos de cocción al horno.
Resumen generado por Thinkindot AI

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