Tarta de jamón y queso: la receta cremosa y perfecta de Maru Botana

La tarta de jamón y queso es una de las recetas más elegidas por los argentinos por su sabor, practicidad y versatilidad. Entre las preparaciones que comparte Maru Botana, esta versión se destaca por una masa casera y un relleno cremoso que convierte a un clásico en una opción irresistible.
La receta de esta tarta combina ingredientes simples como jamón y queso para lograr una preparación abundante, ideal para almuerzos, cenas o viandas. El secreto está en conseguir una masa crocante y un relleno suave, con la textura característica que distingue a las preparaciones de Maru Botana.
Con pocos pasos y una elaboración sencilla, esta tarta de jamón y queso se transforma en una de esas recetas caseras que siempre funcionan y que se pueden disfrutar en cualquier momento del año.
Recetas de Maru Bonata: tarta de jamón y queso cremosa
Ingredientes:
Masa:
- 300 g de harina
- 1 cdta. de sal
- 150 g de manteca
- 1 taza de agua fría
Relleno:
- 250 g de jamón
- 400 g de queso cuartirolo
- 1 taza de queso de rallar
- 4 yemas
- 4 claras
- 300 g de crema
- Sal a gusto
Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso
Masa:
- Primero, en un bol, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
- Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
- Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.
Relleno:
- Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
- En un bol aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.
Armado:
- Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
- Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.
En pocas palabras
- Tarta de jamón y queso: Preparación argentina que combina masa casera y relleno cremoso, ideal para cualquier ocasión.
- Receta de Maru Botana: Incluye ingredientes como jamón, queso cuartirolo, yemas, claras y crema para un resultado abundante y sabroso.
- Elaboración sencilla: La receta se divide en pasos para la masa, el relleno y el armado, culminando en 20 minutos de cocción al horno.
Resumen generado por Thinkindot AI