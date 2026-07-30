Tarta de jamón y queso: la receta cremosa y perfecta de Maru Botana

La receta de esta tarta combina ingredientes simples como jamón y queso para lograr una preparación abundante, ideal para almuerzos, cenas o viandas. El secreto está en conseguir una masa crocante y un relleno suave, con la textura característica que distingue a las preparaciones de Maru Botana.

Con pocos pasos y una elaboración sencilla, esta tarta de jamón y queso se transforma en una de esas recetas caseras que siempre funcionan y que se pueden disfrutar en cualquier momento del año.