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Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta casera de fácil paso a paso y pocos ingredientes

Esta receta se hace de manera sencilla, tiene a la berenjena como protagonista y es ideal prepararla para una entrada

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de berenjena en escabeche se hace facil y lleva ingredientes que uno pude llegar a tener en casa.

La receta de berenjena en escabeche se hace f'acil y lleva ingredientes que uno pude llegar a tener en casa.

Si hay una receta que resalta por su sabor y se diferencia del resto por su fácil preparación, es la berenjena en escabeche. Esta receta donde los ingredientes utilizados quedan exquisitos gracias a los condimentos, tiene un entretenido paso a paso, que todos pueden hacer.

No caben dudas que la berenjena en escabeche, una de las conservas más tradicionales, es una de las preferidas por la gente-

La berenjena en escabeche es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.

Para hacer esta receta y que la berenjena en escabeche quede de primera, hay que reunir estos ingredientes:

Receta de berenjena en escabeche, ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ajó molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
  • 1 frasco esterilizado

Receta de berenjena en escabeche, paso a paso

  1. Siempre es recomendable comprar berenjena de buena calidad, preferentemente que tenga una piel radiante, firme y brillante.
  2. Pelar y cortar en finas rodajas, del espesor que uno prefiera.
  3. Esparcir las rodajas de berenjena en una superficie plana y colocar un poco de sal a modo de lluvia. Esto se hace para retirarles el amargor que traen. Enjuagar con agua y reservar.
  4. Hervir la berenjena con agua y un poco de sal en una cacerola, por aproximadamente unos 5 minutos. Retirar y dejar escurrir en un colador.
  5. Colocar las berenjenas cocidas en un recipiente junto a todos los ingredientes: especias, aceite y vinagre. Mezclar bien hasta que signifiquen todos los ingredientes.
  6. Rellenar el frasco esterilizado con esta preparación. Cubrir con aceite hasta la parte de arriba.
  7. Conservar un lugar fresco y seco, preferentemente en heladera, donde duran unos 10 días aproximadamente una vez que se abrió un frasco.

En pocas palabras

  • Berenjena en escabeche: Receta casera tradicional, fácil y con pocos ingredientes.
  • Preparación: Se lavan, cortan, salan y hierven las berenjenas antes de aderezarlas.
  • Conservación: Se almacenan en frasco esterilizado cubiertas en aceite, idealmente en heladera por hasta 10 días.
Resumen generado por Thinkindot AI

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