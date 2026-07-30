Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta casera de fácil paso a paso y pocos ingredientes

Si hay una receta que resalta por su sabor y se diferencia del resto por su fácil preparación, es la berenjena en escabeche. Esta receta donde los ingredientes utilizados quedan exquisitos gracias a los condimentos, tiene un entretenido paso a paso, que todos pueden hacer.
No caben dudas que la berenjena en escabeche, una de las conservas más tradicionales, es una de las preferidas por la gente-
La berenjena en escabeche es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.
Para hacer esta receta y que la berenjena en escabeche quede de primera, hay que reunir estos ingredientes:
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de ajó molido
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharaditas de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
- 1 frasco esterilizado
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- Siempre es recomendable comprar berenjena de buena calidad, preferentemente que tenga una piel radiante, firme y brillante.
- Pelar y cortar en finas rodajas, del espesor que uno prefiera.
- Esparcir las rodajas de berenjena en una superficie plana y colocar un poco de sal a modo de lluvia. Esto se hace para retirarles el amargor que traen. Enjuagar con agua y reservar.
- Hervir la berenjena con agua y un poco de sal en una cacerola, por aproximadamente unos 5 minutos. Retirar y dejar escurrir en un colador.
- Colocar las berenjenas cocidas en un recipiente junto a todos los ingredientes: especias, aceite y vinagre. Mezclar bien hasta que signifiquen todos los ingredientes.
- Rellenar el frasco esterilizado con esta preparación. Cubrir con aceite hasta la parte de arriba.
- Conservar un lugar fresco y seco, preferentemente en heladera, donde duran unos 10 días aproximadamente una vez que se abrió un frasco.
En pocas palabras
- Berenjena en escabeche: Receta casera tradicional, fácil y con pocos ingredientes.
- Preparación: Se lavan, cortan, salan y hierven las berenjenas antes de aderezarlas.
- Conservación: Se almacenan en frasco esterilizado cubiertas en aceite, idealmente en heladera por hasta 10 días.
Resumen generado por Thinkindot AI