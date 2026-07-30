Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta casera de fácil paso a paso y pocos ingredientes

No caben dudas que la berenjena en escabeche, una de las conservas más tradicionales, es una de las preferidas por la gente-

La berenjena en escabeche es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.