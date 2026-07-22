Cómo hacer berenjena a la parmesana rendidora: la receta de fácil paso a paso y económica

La berenjena, una verdura llenad de beneficios para la salud y dueña de un sabor muy distinguido, toma mucho protagonismo cuando se la cocina en una receta que sale deliciosa y le encanta a todo el mundo. Estamos hablando de la berenjena a la parmesana.
Lo mejor que tiene esta receta, además de poder disfrutar de su rico sabor, es que se hace rápido y uno puede tener al alcance una comida elaborada, a partir de una receta fácil de realizar y que lleva pocos ingredientes.
La frescura de la berenjena, la textura de la salsa y el sabor del queso gratinado, hacen de esta receta un viaje de ida, para chuparse los dedos.
Todo aquel que quiera sorprender a la familia con una comida que no tiene desperdicio, deberá reunir estos ingredientes:
Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la elaboración de esta receta:
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 200 gr de salsa de tomate
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 300 gramos de queso mozzarella fresco
- 1 huevo
- 25 ml de aceite de oliva
- 10 ml de leche
- Sal
- Pimienta
- Albahaca fresca
- Sal gruesa
Receta de la berenjena a la parmesana, paso a paso
- El paso a paso consiste en comprar berenjenas de buena calidad.
- Lavar bien cada berenjena y cortar en rodajas, de alrededor de un centímetro de espesor, aproximadamente.
- Colocar las rodajas de berenjena en un colador para retirarles el amargor. Agregar a modo de lluvia un poco de sal y dejar reposar por unos 10 minutos. Enjuagar con mucha agua las berenjenas y secar con papel absorbente. Reservar.
- Poner las rodajas de berenjena en una placa y dorar de ambos lados en el horno, previamente precalentado a 180 grados. Reservar.
- En otro recipiente, crear una capa con salsa de tomate, seguido de las rodajas de berenjena, queso parmesano rallado, queso mozzarella fresco y hojas de albahaca.
- Repetir este procedimiento las veces que sea necesario hasta llegar a la parte superior de la bandeja.
- Mezclar en un bol los huevos, leche y queso parmesano, para luego agregar por arriba. Calentar la preparación durante unos 20 minutos aproximadamente, hasta que los ingredientes de arriba de la fuente estén gratinados.
En pocas palabras
- Berenjena a la parmesana: receta económica y rendidora con ingredientes básicos y fáciles de preparar.
- Ingredientes clave: se destacan berenjenas, salsa de tomate, mozzarella, parmesano y albahaca fresca.
- Preparación sencilla: incluye dorar las berenjenas y armar capas con la salsa y quesos antes de gratinar.
Resumen generado por Thinkindot AI