Cómo hacer berenjena a la parmesana rendidora: la receta de fácil paso a paso y económica

Lo mejor que tiene esta receta, además de poder disfrutar de su rico sabor, es que se hace rápido y uno puede tener al alcance una comida elaborada, a partir de una receta fácil de realizar y que lleva pocos ingredientes.

La frescura de la berenjena, la textura de la salsa y el sabor del queso gratinado, hacen de esta receta un viaje de ida, para chuparse los dedos.