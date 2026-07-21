Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta rápida y con ingredientes muy baratos

La mayonesa de ajo es ideal para acompañar todo tipo de comidas. Su sabor acentuado y característico se lleva muy bien con muchas preparaciones y es la debilidad de muchas personas. Este aderezo se puede elaborar con una receta fácil y sobre todo, rápida realizar.
Esta mayonesa de ajo casera es para muchos el acompañamiento perfecto para realzar el sabor de muchas comidas.
Esta preparación se hace con pocos ingredientes, un paso a paso fácil de realizar y le encanta a casi todo el mundo.
Con el ajo como protagonista, esta receta se ha convertido en la preferida de las personas que disfrutan agregarles condimentos a los más variados platos, desde sándwiches hasta papas fritas.
Esta receta se puede realizar de varias maneras. En esta oportunidad, esta forma de hacer la mayonesa de ajo casera la deja con una consistencia muy cremosa y perfumada.
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
Estos son los ingredientes que hay que reunir para comenzar con la preparación:
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
- Pelar los dientes de ajo. Llevar a una licuadora o vaso de un mixer. Agregar la leche junto con la sal y procesar hasta alcanzar una consistencia homogénea.
- Luego agregar el aceite de a poco en forma de hilo, a la vez que se va procesando. La meta es lograr una consistencia cremosa, con cuerpo definido.
- Sumar el perejil picado a la preparación.
- Revolver ligeramente y llevar a un nuevo envase, limpio y esterilizado.
- Para que la receta de la mayonesa de ajo casera alcance su mejor punto, es recomendable dejarla descansar al menos unos 20 minutos, para que todos los ingredientes se terminen de unir y desprendan sus aromas clásicos.
En pocas palabras
- Mayonesa de ajo: ideal para acompañar diversas comidas, su sabor característico realza preparaciones.
- Preparación sencilla: se elabora con pocos ingredientes y de forma rápida.
- Consistencia cremosa: la receta casera ofrece una textura y aroma únicos.
Resumen generado por Thinkindot AI