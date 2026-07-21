Cómo hacer mayonesa de ajo casera: la receta rápida y con ingredientes muy baratos

Con el ajo como protagonista, esta receta se ha convertido en la preferida de las personas que disfrutan agregarles condimentos a los más variados platos, desde sándwiches hasta papas fritas.

Esta receta se puede realizar de varias maneras. En esta oportunidad, esta forma de hacer la mayonesa de ajo casera la deja con una consistencia muy cremosa y perfumada.

Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes

Estos son los ingredientes que hay que reunir para comenzar con la preparación:

Ingredientes

3 dientes de ajo

1/2 taza de leche fría

1 cucharadita de sal

1 taza de aceite de girasol

Jugo de 1/2 limón

Perejil picado

Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes