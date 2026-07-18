Cómo hacer lasaña de berenjena exquisita: la receta de rápido y fácil paso a paso

Hay muchísimas preparaciones que se pueden realizar en la cocina con la berenjena. Y una delicia que tiene muchos adeptos, es la receta de lasaña de berenjena, una delicia para compartir en familia que lleva ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso fácil y muy entretenido.
Sacarle el máximo provecho a las bondades que otorga la berenjena en la cocina, no es para desaprovechar. Sus nutrientes son ideales para la salud, además de tratarse de una verdura que brindar un sabor inigualable al conjugarse con otros ingredientes.
Entre todos los beneficios que la berenjena aporta y hay que aprovechar, se encuentran:
- La berenjena es rica en fibras y antioxidantes.
- Se trata de una verdura bastante ligera y digestiva a la hora de consumirla.
- Sus fibras ayudan a controlar los niveles de colesterol en sangre.
- Aporta pocos hidratos de carbono y tiene mucha fibra, lo que regula los niveles de azúcar en sangre.
- La berenjena es diurética, al poseer mucho potasio y escaso sodio.
- Mejora el estado de ánimo y el sistema nervioso, gracias a las presencias de vitamina B6, B1 y magnesio.
Dueña de un sabor exquisito, todo el mundo debería cocinar esta receta de lasaña de berenjena, imperdible:
Receta de lasaña de berenjena, ingredientes
- 2 berenjenas medianas
- 3 huevos frescos
- Harina (cantidad necesaria)
- 1 cajita de puré de tomates
- 200 gramos de queso cremoso
- 200 gramos de jamón cocido
- Sal
- Pimienta
Receta de lasaña de berenjena, paso a paso
- El primer paso consiste en comprar berenjenas de buena calidad. Lavar bien cada berenjena y cortarlas en rodajas, de aproximadamente medio centímetro de espesor.
- En un recipiente, batir los huevos con la sal y pimienta. Se pueden agregar otros condimentos.
- Pasar las rodajas de berenjena por el huevo y luego por la harina.
- Llevar las rodajas de berenjena al horno, en una fuente, hasta que esté doraditas y blanditas en su interior.
- En otra olla, colocar el puré de tomates y condimentar. Cocina por unos 10 minutos.
- Colocar en una fuente una capa de berenjena y luego cubrir con salsa. Sumar una capa de jamón y algunos trocitos de queso cremoso.
- Repetir las capas hasta llegar a la superficie, para terminar con el queso cremoso.
- Cocinar en el horno hasta que el quedo de la parte de arriba quede gratinado. Se puede espolvorear un poco que queso rallado.