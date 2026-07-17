Cómo hacer bizcochuelo de limón glaseado: la receta casera que lleva una combinación perfecta de ingredientes

Siempre es un buen motivo para preparar un bizcochuelo y tenerlo listo para el mate, en el desayuno, mediatarde y o cualquier momento del día. Esta receta de limón y un glaseado imperdible, es una de las más elaboradas en las jornadas frescas en la Argentina.
Lo mejor de esta receta de bizcochuelo de limón, es que el producto final regala una textura perfectamente esponjosa, liviana como una nube, y que no quede reseca.
Lo mejor de esta receta es que se hace con ingredientes clásicos, de esos que uno siempre tiene en la alacena de casa.
Estos son los ingredientes necesarios para lograr el paso a paso de la receta de bizcochuelo esponjoso, que hace vibrar los paladares con el sabor del limón y la textura de un glaseado perfecto.
Receta de bizcochuelo de limón glaseado, ingredientes
- Huevos: 4 unidades
- Azúcar: 1 taza
- Aceite de girasol o maíz: 1/2 taza
- Leche: 1/2 taza
- Limón: ralladura de 2 limones y el jugo de 1.
- Harina leudante: 2 tazas. Si usás harina 0000, agregale 1 cucharada sopera colmada de polvo de hornear.
- Esencia de vainilla: 1 cucharadita
Ingredientes para el glaseado
- Azúcar impalpable (glass): 150 g
- Jugo de limón: 2 a 3 cucharadas soperas
Receta de bizcochuelo de limón glaseado, paso a paso
- Precalentá el horno a 180°C. En un bol amplio, batí los huevos junto con el azúcar utilizando una batidora eléctrica. Este es el paso más importante: tenés que batir durante unos 5 a 8 minutos hasta alcanzar el famoso "punto letra" (la mezcla se vuelve muy pálida, espumosa y si levantás las espátulas podés dibujar una letra sobre la superficie sin que se borre de inmediato).
- Bajá la velocidad de la batidora al mínimo y agregá el aceite en forma de hilo. Sumá la leche, la ralladura de los dos limones (con cuidado de no rallar la parte blanca porque amarga), el jugo de limón y la esencia de vainilla. Integrá apenas unos segundos.
- Dejá la batidora de lado. Tamizá la harina leudante e incorporala al bol en dos o tres partes. Para no perder el aire que tanto costó conseguir en el primer paso, mezclá con una espátula realizando movimientos envolventes, desde abajo hacia arriba y girando el bol. Asegurate de que no queden grumos de harina en el fondo.
- Volcá la preparación en un molde de 20 o 22 cm de diámetro, previamente enmantecado y enharinado. Llevá al horno durante 40 a 45 minutos.
- No abras la puerta del horno antes de los 30 minutos. Para saber si está listo, pinchá el centro con un palillo o cuchillo; si sale seco y limpio, ya está.
- Mientras el bizcochuelo se enfría sobre una rejilla, prepará la cobertura. En un recipiente, colocá el azúcar impalpable y agregá el jugo de limón de a gotitas o cucharaditas muy pequeñas. Mezclá enérgicamente con un tenedor. La textura debe ser espesa pero corrediza, similar a la leche condensada. Si te queda muy líquido, agregá más azúcar; si está muy duro, apenas unas gotas más de limón.
- Una vez que el bizcochuelo esté a temperatura ambiente (si está caliente, el glaseado se derretirá y será absorbido por la miga), volcale el glaseado por encima, dejando que caiga de forma rústica por los bordes. Dejá secar unos 15 minutos hasta que se forme una costra blanca y crujiente.
En pocas palabras
Resumen generado por Thinkindot AI