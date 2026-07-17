Cómo hacer tortilla de papas española: la receta clásica que conquista el mundo

Siendo uno de los platos más solicitados en las mesas argentinas y mucho más en los bodegones, la receta de tortilla de papas se destacada porque lleva simples ingredientes.

Esta receta española se puede preparar de dos maneras: con cebolla o sin cebolla. En esta ocasión, la preparación sí tendrá de esta noble verdura, que le aportará suavidad, humedad y un sabor característico.