Cómo hacer tortilla de papas española: la receta clásica que conquista el mundo

En todas las casas siempre se cocina, o al menos se intenta, una tortilla de papas española. Se trata de un plato indiscutido que sobresale por su sabor y tradición. Además, esta receta es la reina indiscutida del tapeo en España.
Siendo uno de los platos más solicitados en las mesas argentinas y mucho más en los bodegones, la receta de tortilla de papas se destacada porque lleva simples ingredientes.
Esta receta española se puede preparar de dos maneras: con cebolla o sin cebolla. En esta ocasión, la preparación sí tendrá de esta noble verdura, que le aportará suavidad, humedad y un sabor característico.
Receta de tortilla de papas española, ingredientes
- 4 o 5 papas medianas
- 6 huevos grandes
- 1 cebolla mediana
- Aceite de oliva virgen extra (o mezcla con girasol si se busca un sabor menos intenso)
- Sal a gusto
Receta de tortilla de papas española, paso a paso
- Lo primer que se hace es pelar las papas y cortarlas. El corte español tradicional no es en cubos, sino en láminas finas e irregulares. Picar la cebolla cubitos muy pequeños) o en juliana fina.
- En una sartén amplia, colocar abundante aceite. A fuego medio-bajo, introducir la papa y la cebolla al mismo tiempo. El objetivo no es freír la papa para que quede crocante, sino "pocharla": confitarla en el aceite para que quede tierna, suave y casi desarmándose. Esto puede llevar unos 15 a 20 minutos.
- Una vez que la papa está tierna, retirar del fuego y escurrir muy bien el exceso de aceite. En un bol amplio, batir los 6 huevos y añadir sal. Incorporar la mezcla de papa y cebolla aún caliente al huevo batido.
- Dejar reposar esta mezcla durante al menos 10 a 15 minutos. Esto permite que la papa absorba el huevo y la tortilla de papas quede mucho más esponjosa y jugosa.
- Calentar unas gotas de aceite en una sartén. Cuando esté bien caliente, verter la mezcla. Bajar el fuego un poco. Con una espátula de goma, ir despegando los bordes. El tiempo de cocción depende del gusto: los españoles prefieren el centro casi líquido (babé), lo que requiere apenas un par de minutos por lado a fuego un poco más fuerte.
- Colocar un plato llano sobre la sartén. Con un movimiento firme, rápido y seguro, dar vuelta la sartén. Volver a deslizar la tortilla de papas en la sartén para cocinar el otro lado durante un minuto más, remetiendo los bordes hacia adentro con la espátula para darle esa clásica forma redondeada y prolija.