Cómo hacer Matambre a la pizza, la receta tierna y jugosa en menos tiempo: solo 55 minutos

El matambre a la pizza es una de las recetas con carne más tiernas, sabrosas y jugosas, ideal para disfrutar en una comida familiar o con amigos. Se trata de un plato al horno o a la parrilla que es tradicional de Argentina y le gusta a todos.
Con solo 6 ingredientes y en apenas 55 minutos, el matambre a la pizza queda tierno por dentro y crocante por fuera. Lo bueno de esta receta es que se prepara en menos tiempo que la versión original, ya que existen algunos trucos para tiernizarlo.
Además, puede combinarse con la guarnición que desees. En este caso le vamos a sumar camotes asados pero puedes optar por ensalada, arroz, puré u otros vegetales asados.
Receta para hacer matambre a la pizza
Ingredientes:
- 1 kilo de matambre de cerdo
- 250 g de queso muzarella o cremoso
- Queso rallado (opcional)
- 1/4 kilo de tomates cherry
- 2 camotes medianos (opcional)
- 2 cebollas
- 1 cabeza de ajo
- Perejil fresco (opcional)
- Sal y pimienta
Cómo hacer matambre a la pizza: la receta, paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, corta las cebollas en cuartos, los tomates cherry por la mitad, y pela y corta los camotes. Lleva estos vegetales a una bandeja para horno y agrega la cabeza de ajo.
- A continuación, rocía un poco de aceite de oliva y sazona con sal y pimienta. Asa los vegetales en el horno durante 20 minutos o hasta que estén tiernos.
- Mientras tanto, retira la grasa a la carne y condiméntala con sal y pimienta de ambos lados. Cocina el matambre en una fuente para horno por 20 minutos de cada lado. Retira del horno la carne, los tomates y el ajo, dejando el camote y la cebolla.
- Prepara un puré con el tomate y el ajo. Sobre la parte cocida del matambre, agrega la salsa, el queso muzarella y el de rallar.
- Finalmente, cocina el matambre de cerdo a la pizza durante 15 minutos en el horno. Cuando el queso esté derretido y la carne lista, agregá la cebolla y espolvoreá con perejil. Sirve este plato con camotes asados al horno.
Truco para que el matambre quede tierno
- Puedes hacer matambre de cerdo tradicional con salsa de tomates para ahorrar tiempo en esta receta y que quede jugoso.
- También, puedes dejar la carne en remojo de leche por una hora antes de comenzar con la preparación. De esa manera quedará tiernizado.