Cómo hacer Matambre a la pizza, la receta tierna y jugosa en menos tiempo: solo 55 minutos

Con solo 6 ingredientes y en apenas 55 minutos, el matambre a la pizza queda tierno por dentro y crocante por fuera. Lo bueno de esta receta es que se prepara en menos tiempo que la versión original, ya que existen algunos trucos para tiernizarlo.

Además, puede combinarse con la guarnición que desees. En este caso le vamos a sumar camotes asados pero puedes optar por ensalada, arroz, puré u otros vegetales asados.