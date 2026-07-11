Cómo hacer matambre a la parrilla tiernizado: la receta del asado que se desarma en la boca

El encargado de la parrilla buscará lucirse con los comensales y sacar los mejores cortes de carne.

La terneza en la carne es lo que más se busca, sobre todo en los cortes que por lo general tienen más fibras, como el matambre, por ejemplo, qué si no se ablanda con algún método, se corre el riego de que quede como un chicle.

El matambre es uno de los cortes preferidos por todos en el asado y es fundamental que salga tierno, empleando una receta.

Es por eso que, sin contar los métodos más tradicionales para ablandarlo, como sumergirlo en leche durante varias horas o hervirlo para que ayude a su terneza final, hay otra manera de que se desarme en la boca.

Receta de matambre a la parrilla: ingredientes

1 matambre de vaca (idealmente de novillo)

1 Lltro de leche (o mitad leche y mitad caldo de verduras)

sal parrillera y pimienta a gusto

Ajo picado y hojas de laurel (para aromatizar)

Receta de matambre a la parrilla: paso a paso