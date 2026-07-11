Cómo hacer matambre a la parrilla tiernizado: la receta del asado que se desarma en la boca

A simple vista, el matambre es fácil de cocinar en la parrilla. Pero no es tan así ya qué, si va a ocupar un lugar en la parrilla del asado, es necesario emplear una receta para que salga bien y no duro. Con esa premisa, poder tiernizar el matambre es crucial para comer un verdadero manjar.
Con tal de que el asado salga lo más rico y tierno, todo asador hará lo imposible para que los comensales se deleiten con la mejor carne.
Para ello recurrirá a su experiencia acumulada junto a la parrilla y la aplicará cuando sea necesario, sobre todo con el matambre qué, aunque parezca, no es un corte fácil de hacer.
El encargado de la parrilla buscará lucirse con los comensales y sacar los mejores cortes de carne.
La terneza en la carne es lo que más se busca, sobre todo en los cortes que por lo general tienen más fibras, como el matambre, por ejemplo, qué si no se ablanda con algún método, se corre el riego de que quede como un chicle.
El matambre es uno de los cortes preferidos por todos en el asado y es fundamental que salga tierno, empleando una receta.
Es por eso que, sin contar los métodos más tradicionales para ablandarlo, como sumergirlo en leche durante varias horas o hervirlo para que ayude a su terneza final, hay otra manera de que se desarme en la boca.
Receta de matambre a la parrilla: ingredientes
- 1 matambre de vaca (idealmente de novillo)
- 1 Lltro de leche (o mitad leche y mitad caldo de verduras)
- sal parrillera y pimienta a gusto
- Ajo picado y hojas de laurel (para aromatizar)
Receta de matambre a la parrilla: paso a paso
- El primer paso de la receta consiste en la limpieza de la carne. Lo ideal es no sacarle toda la grasa. Extender el matambre sobre una tabla y retirá solo el exceso de grasa muy gruesa. Dejar una capa fina: es fundamental para que la carne no se seque en la parrilla y le aporte sabor.
- Probablemente, este sea del paso más importante de la receta, ya que llegó el momento del tiernizado de la carne. Hervir en una olla grande el matambre, con algua y caldo, o agua y leche. Lo ideal es cocinarlo por 1 hora. Asumarle al líquido un par de dientes de ajo aplastados, hojas de laurel, sal gruesa y granos de pimienta.
- Una vez tierno, apagá el fuego y dejalo entibiar dentro del mismo líquido. Si lo sacás en caliente, las fibras se contraen de golpe y pierde humedad.
- Llevá el matambre escurrido a una parrilla y cocinar a fuego medio-fuerte. Colocar primero del lado de la grasa. Dejalo unos 10 a 15 minutos hasta que la grasa se dore bien y quede bien crocante.
- Después del tiempo mencionado, dar vuelta el matambre. Cocinar solamente por unos 5 o 10 minutos más. Agregarle chimichurri o abundante jugo de limón antes de sacarlo.
- Si uno no quiere perder tiempo tiernizando el matambre al hervirlo previamente, se puede envolver en papel aluminio con un poco de leche y especias, y cocinar en la parrilla a fuego muy suave durante unas 2 horas. Luego se dora sin el papel aluminio.