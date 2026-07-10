El CEC pidió el cierre de los comercios a las 21 de este sábado por la suspensión de los micros

El secretario general del gremio, Fernando Ligorria, informó que numerosos comercios ya respondieron favorablemente al pedido de adelantar el cierre, aunque señaló que algunas cadenas de supermercados todavía analizan mantener la atención al público si la demanda de clientes lo justifica.

Frente a esa posibilidad, Ligorria cuestionó esa postura y sostuvo que negarse al cierre anticipado "deshumaniza las relaciones de trabajo al priorizar las ventas por sobre la seguridad y bienestar de los empleados de comercio".

Además, remarcó que "la prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche".

Por qué se suspendió el servicio de colectivos

El representante de Sipemon explicó que luego del triunfo de Argentina contra Egipto, algunas personas tuvieron actitudes totalmente imprudentes sobre los micros y esto impulsó a los choferes a pedir que se suspendiera el transporte público.

La decisión oficial fue adoptada luego del pedido realizado por Sipemom, el sindicato que representa a los choferes de colectivos, cuyo secretario general es José Micca.

El gremio fundamentó la solicitud en los hechos ocurridos tras el último partido de la Selección argentina frente a Egipto, cuando numerosos pasajeros protagonizaron desmanes en distintas unidades del servicio urbano.

Entre las situaciones registradas hubo personas que viajaban sobre los techos de los colectivos, otras sujetas de la parte trasera de las unidades en condiciones de extremo riesgo y micros que terminaron con importantes daños materiales.