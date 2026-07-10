El CEC pidió el cierre de los comercios a las 21 de este sábado por la suspensión de los micros

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza solicitó a supermercados, centros comerciales y cámaras empresarias que este sábado 11 de julio los locales cierren a las 21, con el fin de garantizar que los trabajadores puedan regresar a sus hogares antes de que se interrumpa el servicio de transporte público.
El planteo surgió luego de que el Gobierno provincial resolviera suspender la circulación de los colectivos desde las 21.30, una medida adoptada tras el pedido del sindicato de choferes -Sipemom- por los desmanes registrados al finalizar el último partido de la Selección argentina.
El pedido del gremio para el cierre de los comercios
A través de un comunicado, el CEC explicó que la solicitud busca evitar que los empleados de comercio queden sin posibilidades de regresar a sus casas por la falta de transporte público de pasajeros, algo que no rige para la zona Este.
El secretario general del gremio, Fernando Ligorria, informó que numerosos comercios ya respondieron favorablemente al pedido de adelantar el cierre, aunque señaló que algunas cadenas de supermercados todavía analizan mantener la atención al público si la demanda de clientes lo justifica.
Frente a esa posibilidad, Ligorria cuestionó esa postura y sostuvo que negarse al cierre anticipado "deshumaniza las relaciones de trabajo al priorizar las ventas por sobre la seguridad y bienestar de los empleados de comercio".
Además, remarcó que "la prioridad es resguardar la seguridad del personal mercantil y facilitar su traslado ante la interrupción del servicio de colectivos prevista para esa noche".
Por qué se suspendió el servicio de colectivos
La decisión oficial fue adoptada luego del pedido realizado por Sipemom, el sindicato que representa a los choferes de colectivos, cuyo secretario general es José Micca.
El gremio fundamentó la solicitud en los hechos ocurridos tras el último partido de la Selección argentina frente a Egipto, cuando numerosos pasajeros protagonizaron desmanes en distintas unidades del servicio urbano.
Entre las situaciones registradas hubo personas que viajaban sobre los techos de los colectivos, otras sujetas de la parte trasera de las unidades en condiciones de extremo riesgo y micros que terminaron con importantes daños materiales.