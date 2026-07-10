Las mujeres ganan terreno en la minería y ya ocupan el 60% del plantel de Impulsa Mendoza

Cada pieza tiene un valor para la minería sostenible que Mendoza lleva a los mercados: el cuidado del ambiente, la transparencia y el impacto en la sociedad de sus proyectos forma parte de una estructura sólida en base al ejemplo de las grandes mineras internacionales.

Impulsa cuenta con un equipo de profesionales que son mujeres en su mayoría. En esta oportunidad, dos de sus profesionales llevaron adelante el primer monitoreo participativo en Mendoza. Foto: Comunicaciones Mineras

Las mujeres son mayoría

Como lo sostiene en su informe, para Impulsa la composición de los equipos comenzó a formar parte de las variables que analizan inversores, entidades financieras y organismos multilaterales al momento de evaluar proyectos. Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), junto con estándares promovidos por el ICMM, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y ONU Mujeres, consideran la diversidad como un indicador de buena gobernanza, gestión de riesgos y desarrollo sostenible.

El reporte de Impulsa Mendoza muestra que el 60% de su plantel está integrado por mujeres. Más significativo aún resulta que las nuevas incorporaciones se concentraron en áreas históricamente masculinizadas, como geología y gestión ambiental. En esta empresa, estas áreas las ocupan mujeres: dos de ellas son la ingeniera Florencia Ruggeri y la geóloga Guadalupe López Arce.

La empresa sostiene que la selección del personal responde exclusivamente a criterios de idoneidad profesional. Sin embargo, reconoce que la composición alcanzada refleja una diversidad que considera un valor estratégico para la organización y que las oportunidades deben generarse en igualdad de condiciones.

Jerónimo Shantal, director de Minería junto a la ministra Jimena Latorre y el CEO de Impulsa, Sebastián Piña.

Recientemente, una de las mineras con áreas en exploración en Mendoza, como es Argentina Metals, debutó en la Bolsa de Toronto y el hito fue celebrado tanto por su CEO, Raymond Harari, como por el propio gobernador Alfredo Cornejo. En esas ligas, valores como la diversidad y la equidad de género son trascendentales.

Un cambio que atraviesa a toda la minería

La tendencia no es exclusiva de Mendoza. Las principales compañías mineras que operan en Argentina y América Latina comenzaron a fijar metas de participación femenina, especialmente en áreas técnicas, operativas y de liderazgo.

Para una provincia que busca posicionarse como nuevo polo de inversiones en cobre y minerales críticos, mostrar este tipo de indicadores también implica alinearse con las exigencias que hoy plantean los grandes fondos internacionales.

Sofía Raich, coordinadora de Finanzas y sostenibilidad de Impulsa, otra de las mujeres que integran el plantel de la empresa. En la foto, la acompañan la gerenta de comunicación de PSJ Cobre Mendocino, Valentina Cassino; el CEO de Impulsa, Sebastián Piña; el CEO de PSJ, Fabián Gregorio y el responsable de Relaciones Institucionales, Carlos Fiochetta.

Infraestructura para destrabar proyectos

El reporte también pone el foco en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo minero mendocino: la infraestructura.

Durante 2025, Impulsa Mendoza destinó $155 millones al programa Caminos Productivos, que permitió reacondicionar aproximadamente 230 kilómetros de caminos estratégicos en el sur provincial.

Las obras incluyeron trabajos sobre el Camino del Carqueque, el Camino de Potimalal y distintos tramos de la Ruta Provincial 221, corredores utilizados tanto por productores locales como por futuras campañas de exploración minera.

La empresa sostiene que estas intervenciones no fueron concebidas únicamente para la minería, sino como infraestructura multipropósito destinada a mejorar la conectividad de zonas rurales, facilitar el acceso a servicios y fortalecer otras actividades económicas.

Mejorar la infraestructura: el desafío de la minería en Mendoza y en el país en medio del boom energético.

Presencia territorial

Otro de los ejes del informe de Sostenibilidad de Impulsa Mendoza hacen foco en la presencia territorial donde se concentra la exploración minera provincial.

Durante 2025 incorporó personal permanente en Uspallata para fortalecer el vínculo con las comunidades locales y avanza en la apertura de una oficina propia en Malargüe, departamento que concentra buena parte de los proyectos del Distrito Minero Occidental y que continúa enfrentando importantes limitaciones de conectividad e infraestructura.

La empresa sostiene que el objetivo es propiciar una cercanía con actores locales en una etapa donde la construcción de confianza resulta determinante para el desarrollo de los proyectos o, en el lenguaje técnico, lo que se conoce como licencia social.

Formación de la cadena de proveedores

El informe destaca asimismo la capacitación de recursos humanos. Durante el año participaron más de 700 personas en programas vinculados con sostenibilidad, financiamiento, criterios ESG y fortalecimiento de proveedores locales.

Las iniciativas alcanzaron a profesionales, emprendedores, pymes y empresas interesadas en integrarse a la futura cadena de valor minera, uno de los desafíos que Mendoza deberá resolver si pretende maximizar el impacto económico de los proyectos.

Además, Impulsa tiene programas de capacitación en su plataforma, a los que se puede acceder de manera gratuita, tanto para comprender el negocio de la minería, como para conocer el sistema financiero para acceder al crédito y desarrollarse como proveedor.

El desafío pendiente

Pese a los avances, el propio reporte reconoce que todavía existen metas sin cumplir.

Los indicadores relacionados con desarrollo económico local y fortalecimiento de la cadena de valor aparecen entre los de menor nivel de ejecución. Esto se explica porque los proyectos están en etapas de exploración, por lo que el efecto multiplicador sobre el empleo, la contratación de proveedores y la actividad económica sigue siendo limitado.

Sin embargo, la empresa ya muestra avances en diversidad, capacitación e infraestructura y se entusiasma por la evolución de proyectos como Hierro Indio, El Seguro y los de Malargüe Distrito Minero Occidental para un mayor impacto en el empleo y en el desarrollo de proveedores, como en la formación de un ecosistema junto a PSJ Cobre Mendocino.

El Informe de Sostenibilidad completo puede consultarse en este link.