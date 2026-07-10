A lo largo de los últimos años, la energía solar y, con ella, la instalación de paneles solares han experimentado un verdadero boom. Sin embargo, la expansión de estas instalaciones también plantea un desafío: la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad en los terrenos utilizados.
Llevaron 40 ovejas a pastar cerca de paneles solares y comenzó a cambiar en la forma en que se produce la energía
La combinación de parques solares con ganadería ovina demuestra un modelo sostenible para la recuperación de ecosistemas y el bienestar animal.
Para enfrentar este problema, una planta de energía solar decidió recurrir a una antigua estrategia. Llevó 40 ovejas para que pastaran cerca de los paneles solares y descubrió un resultado inesperado.
El parque solar que usó ovejas para resolver un problema ambiental y creó un nuevo modelo sostenible
El parque solar de Westmill, ubicado en la frontera entre Oxfordshire y Wiltshire, cerca de Watchfield, en el sur de Inglaterra (Reino Unido), demostró que es posible combinar tecnología moderna con prácticas sostenibles tradicionales. Desde sus inicios, el proyecto de panales solares apostó por un modelo que prioriza la naturaleza, alejándose del monocultivo industrial.
Muchos paisajes agrícolas actuales tienen dificultades para regenerarse debido a la pérdida de diversidad vegetal, pero Westmill aplicó décadas de experiencia en agricultura ecológica para recuperar el equilibrio del ecosistema. Este proyecto demuestra que las granjas solares pueden funcionar también como refugios para la biodiversidad. Aunque menos del 0,5 % de las tierras agrícolas del Reino Unido estarán destinadas a instalaciones solares, estos espacios pueden generar una "ganancia biológica neta" que los métodos de agricultura intensiva difícilmente pueden alcanzar.
¿Cómo las ovejas regeneran el suelo?
Para mantener los terrenos alrededor de los paneles, el parque solar evitó recurrir a herbicidas o al corte intensivo del césped, dos prácticas que pueden afectar a la fauna silvestre y deteriorar la salud del suelo.
En su lugar, se introdujo un rebaño de ovejas autóctonas cuyo objetivo era controlar la vegetación de manera natural y con un impacto ambiental reducido. Estos animales ayudan a evitar que las especies invasoras dominen el terreno, permitiendo que las flores silvestres más delicadas puedan crecer y mantenerse.
Además, los animales encontraron un beneficio inesperado: los paneles solares les ofrecían protección frente al viento y la lluvia. Esta combinación favoreció el bienestar del rebaño, que logró ganar más peso y mejorar su estado de salud mientras contribuía al mantenimiento sostenible de la planta solar.