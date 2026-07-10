Llevaron 40 ovejas a pastar cerca de paneles solares y comenzó a cambiar en la forma en que se produce la energía

Muchos paisajes agrícolas actuales tienen dificultades para regenerarse debido a la pérdida de diversidad vegetal, pero Westmill aplicó décadas de experiencia en agricultura ecológica para recuperar el equilibrio del ecosistema. Este proyecto demuestra que las granjas solares pueden funcionar también como refugios para la biodiversidad. Aunque menos del 0,5 % de las tierras agrícolas del Reino Unido estarán destinadas a instalaciones solares, estos espacios pueden generar una "ganancia biológica neta" que los métodos de agricultura intensiva difícilmente pueden alcanzar.

¿Cómo las ovejas regeneran el suelo?

Para mantener los terrenos alrededor de los paneles, el parque solar evitó recurrir a herbicidas o al corte intensivo del césped, dos prácticas que pueden afectar a la fauna silvestre y deteriorar la salud del suelo.

En su lugar, se introdujo un rebaño de ovejas autóctonas cuyo objetivo era controlar la vegetación de manera natural y con un impacto ambiental reducido. Estos animales ayudan a evitar que las especies invasoras dominen el terreno, permitiendo que las flores silvestres más delicadas puedan crecer y mantenerse.

Además, los animales encontraron un beneficio inesperado: los paneles solares les ofrecían protección frente al viento y la lluvia. Esta combinación favoreció el bienestar del rebaño, que logró ganar más peso y mejorar su estado de salud mientras contribuía al mantenimiento sostenible de la planta solar.