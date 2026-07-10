Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
¿Qué significa el escudo de Jujuy?
Cada provincia tiene un escudo que la identifica con orgullo, pero poco se conoce de sus historias y significados. ¿Cuál es la de la provincia de Jujuy?
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia de Jujuy y su escudo.
Cómo se formó el escudo de Jujuy y cuál es su historia
Desde la época colonial española, Jujuy tenía un escudo de armas. Tras la independencia, la Asamblea General Constituyente de 1813 estableció un nuevo blasón, que luego se volvió a cambiar por el de la Gobernación de la Intendencia de Salta, entidad a la que pertenecía esta provincia en aquel momento.
Ya para el año 1834, cuando la provincia declaró su autonomía, se hacía uso de los símbolos que hoy aparecen en el emblema provincial. En 1959 el gobernador de la provincia, Horacio Guzmán, creó una comisión que analizara todos los escudos y que aconsejara cuál debía ser aprobado oficialmente.
Finalmente el actual escudo fue institucionalizado por medio de la Ley 2543 del 28 de julio de 1960.
¿Y qué significa cada uno de sus elementos?
El escudo de la provincia de Jujuy contiene los símbolos del escudo nacional:
- Tiene dos manos entrelazadas, que representan la fraternidad.
- El gorro frigio simboliza la libertad.
- Muestra dos ramas de olivo, entrelazadas en su parte inferior por una cinta azul y blanca, que representan la paz que reina en el pueblo argentino.
- El sol naciente simboliza el nacimiento de la nueva provincia, ante la confraternidad de las restantes del país, luego de su separación de la provincia de Salta.
- Se cree que las flores rosadas simbolizan los triunfos en las batallas de Tucumán y de Salta durante las Guerras de la Independencia.