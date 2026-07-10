¿Qué significa el escudo de Jujuy?

En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia de Jujuy y su escudo.

Cómo se formó el escudo de Jujuy y cuál es su historia

El escudo de Jujuy es el símbolo heráldico de dicha provincia argentina.

Desde la época colonial española, Jujuy tenía un escudo de armas. Tras la independencia, la Asamblea General Constituyente de 1813 estableció un nuevo blasón, que luego se volvió a cambiar por el de la Gobernación de la Intendencia de Salta, entidad a la que pertenecía esta provincia en aquel momento.