Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos, esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo. Uno de los casos más analizados en la grafología es la forma de escribir la letra "T".

Para la grafología las variaciones en la letra a la hora de escribir pueden decir mucho sobre la personalidad.

Si escribís la barra de la letra "T" de esta forma, te contamos qué significa sobre vos

Muchos discuten qué tendrá que ver la grafología con la personalidad y la verdad es que mucho. El acto de escribir es mecánico, pero también complejo, porque es una herramienta útil para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, su orientación profesional, vocacional e incluso matrimonial, y miles de otros aspectos.