Cada persona tiene su propia forma y estilo a la hora de escribir o de firmar. Ese acto de escritura fue cambiando conforme al crecimiento, es decir, una letra no es la misma que cuando alguien era pequeño y ese gran cambio fue definiendo la propia personalidad.
Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos, esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo. Uno de los casos más analizados en la grafología es la forma de escribir la letra "T".
Si escribís la barra de la letra "T" de esta forma, te contamos qué significa sobre vos
Muchos discuten qué tendrá que ver la grafología con la personalidad y la verdad es que mucho. El acto de escribir es mecánico, pero también complejo, porque es una herramienta útil para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, su orientación profesional, vocacional e incluso matrimonial, y miles de otros aspectos.
En este sentido, su análisis se enfoca en la forma de escribir cada letra, por ejemplo, la barra de la letra T dice mucho sobre tu personalidad:
- La grafología asocia la letra T con la voluntad de la persona.
- Barra alta y rígida: se relaciona con personas que tienden a imponer su voluntad a los otros; tienen cualidades de liderazgo, alta autoestima y optimismo.
- Barra larga: son personas con gran iniciativa que se involucran en muchas actividades a la vez.
- Barra corta: se vincula a personas racionales que tienen un alto autocontrol, por lo que no permiten que las situaciones las sobrepasen.
En definitiva, más allá de la ropa que usas, la música que escuchas, las películas y series que te gustan, la forma en que escribes y cómo haces tu letra también brindan información sobre ciertos rasgos de tu personalidad.