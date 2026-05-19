Si al escribir tenés una letra de tamaño grande o mediano, te contamos qué significado tiene sobre vos

Muchos discuten que tendrá que ver la grafología con la personalidad y la verdad es que mucho. El acto de escribir es mecánico, pero también complejo porque es una herramienta útil para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, a su orientación profesional, vocacional e incluso matrimonial, y miles de otros aspectos. En este sentido, su análisis suele empezar con el tamaño que uno tiene en su letra a la hora de escribir.

Grafología: cuál es el significado de escribir con letra grande y mediana

La Grafología es de alta utilidad para que una persona pueda conocerse, formarse, educarse, para convencerse, orientarse en sus problemas inmediatos e íntimos: matrimonio, vocación, carrera o profesión. Así es como uno de los aspectos más importantes en los que se basa es el tamaño de la letra.

Las escrituras pueden ser grandes, muy grandes, medianas, pequeñas o normales y cada uno de estos aspectos se relaciona con el nivel de autoestima o personalidad de quien escribe. Así que si tu letra suele ser de tamaño grande o mediano te contamos el significado que tiene sobre vos:

letra mediana, mano escribiendo La grafología ayuda a analizar el tamaño de las letras para que cada persona pueda conocer sus rasgos personales. Fuente Canva