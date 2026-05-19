Si al escribir tenés una letra de tamaño grande o mediano, te contamos qué significado tiene sobre vos

Cada persona tiene su propia forma y estilo a la hora de escribir documentos, de firmar, de hacer cartas o resúmenes que fue cambiando conforme a su crecimiento, es decir, su letra no es la misma que cuando era pequeño y ese gran cambio fue definiendo la propia personalidad.
Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo.
Muchos discuten que tendrá que ver la grafología con la personalidad y la verdad es que mucho. El acto de escribir es mecánico, pero también complejo porque es una herramienta útil para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, a su orientación profesional, vocacional e incluso matrimonial, y miles de otros aspectos. En este sentido, su análisis suele empezar con el tamaño que uno tiene en su letra a la hora de escribir.
Grafología: cuál es el significado de escribir con letra grande y mediana
La Grafología es de alta utilidad para que una persona pueda conocerse, formarse, educarse, para convencerse, orientarse en sus problemas inmediatos e íntimos: matrimonio, vocación, carrera o profesión. Así es como uno de los aspectos más importantes en los que se basa es el tamaño de la letra.
Las escrituras pueden ser grandes, muy grandes, medianas, pequeñas o normales y cada uno de estos aspectos se relaciona con el nivel de autoestima o personalidad de quien escribe. Así que si tu letra suele ser de tamaño grande o mediano te contamos el significado que tiene sobre vos:
- Letra muy grande: si la letra mide más de 4,5 mm representa a una persona con orgullo, vanidad, afán de grandeza, sobrevaloración de uno mismo.
- Grande: se considera una letra relativamente grande cuando mide entre 3,5 y 4,5 mm y significa que la persona es extrovertida, sociable, ingenua, confiada en sí misma y generosa. También indica que la persona intenta llamar la atención.
- Letra normal o mediana: cuando el tipo de letra es mediana suele medir entre 2,5 y 3,5 mm, significa que la persona se adapta fácilmente a su entorno, tiene equilibrio, maneja su vida rutinariamente, puede tener una sensibilidad poco desarrollada, con introversión y extroversión al mismo tiempo, con una visión global y particular de las cosas.