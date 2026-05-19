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Grafología

Si al escribir tenés una letra de tamaño grande o mediano, te contamos qué significado tiene sobre vos

La grafología ayuda a entender el significado del tamaño de tu letra, la presión, la inclinación, la forma, el orden, etc y lo relaciona con tu forma de ser

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si al escribir tenés una letra de tamaño grande o mediano, te contamos qué significado tiene sobre vos. Fuente Manual básico de grafología y Canva

Si al escribir tenés una letra de tamaño grande o mediano, te contamos qué significado tiene sobre vos. Fuente

Manual básico de grafología y Canva

Cada persona tiene su propia forma y estilo a la hora de escribir documentos, de firmar, de hacer cartas o resúmenes que fue cambiando conforme a su crecimiento, es decir, su letra no es la misma que cuando era pequeño y ese gran cambio fue definiendo la propia personalidad.

Cuando éramos chicos, probablemente escribíamos de forma desordenada, con letras grandes y pequeñas o con un trazo débil, pero a medida que crecimos esa escritura empezó a tener mejor control y fluidez y gracias a esa evolución, nuestra personalidad se fue definiendo.

letra grande, mano escribiendo
El tama&ntilde;o de una letra indica el sentimiento que tiene cada persona y la irradiaci&oacute;n del esfuerzo para ubicarse en la sociedad, su expansi&oacute;n de las tendencias, impulso y necesidades, as&iacute; como tambi&eacute;n la idea que tiene de s&iacute; mismo. Fuente Canva

El tamaño de una letra indica el sentimiento que tiene cada persona y la irradiación del esfuerzo para ubicarse en la sociedad, su expansión de las tendencias, impulso y necesidades, así como también la idea que tiene de sí mismo. Fuente Canva

Muchos discuten que tendrá que ver la grafología con la personalidad y la verdad es que mucho. El acto de escribir es mecánico, pero también complejo porque es una herramienta útil para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, a su orientación profesional, vocacional e incluso matrimonial, y miles de otros aspectos. En este sentido, su análisis suele empezar con el tamaño que uno tiene en su letra a la hora de escribir.

Grafología: cuál es el significado de escribir con letra grande y mediana

La Grafología es de alta utilidad para que una persona pueda conocerse, formarse, educarse, para convencerse, orientarse en sus problemas inmediatos e íntimos: matrimonio, vocación, carrera o profesión. Así es como uno de los aspectos más importantes en los que se basa es el tamaño de la letra.

Las escrituras pueden ser grandes, muy grandes, medianas, pequeñas o normales y cada uno de estos aspectos se relaciona con el nivel de autoestima o personalidad de quien escribe. Así que si tu letra suele ser de tamaño grande o mediano te contamos el significado que tiene sobre vos:

letra mediana, mano escribiendo
La grafolog&iacute;a ayuda a analizar el tama&ntilde;o de las letras para que cada persona pueda conocer sus rasgos personales. Fuente Canva

La grafología ayuda a analizar el tamaño de las letras para que cada persona pueda conocer sus rasgos personales. Fuente Canva

  • Letra muy grande: si la letra mide más de 4,5 mm representa a una persona con orgullo, vanidad, afán de grandeza, sobrevaloración de uno mismo.
  • Grande: se considera una letra relativamente grande cuando mide entre 3,5 y 4,5 mm y significa que la persona es extrovertida, sociable, ingenua, confiada en sí misma y generosa. También indica que la persona intenta llamar la atención.
  • Letra normal o mediana: cuando el tipo de letra es mediana suele medir entre 2,5 y 3,5 mm, significa que la persona se adapta fácilmente a su entorno, tiene equilibrio, maneja su vida rutinariamente, puede tener una sensibilidad poco desarrollada, con introversión y extroversión al mismo tiempo, con una visión global y particular de las cosas.

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