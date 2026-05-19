Cómo sacarle el olor a comida frita a la ropa usando vinagre

Hoy te voy a explicar cómo se puede eliminar el olor a frito de la ropa, usando vinagre blanco, y te dejo algunos otros trucos para aprovechar las propiedades del vinagre.

Antes de usar vinagre, hay que saber que existen variedades y tipos bien diferentes. Para limpiar, generalmente conviene usar el blanco de limpieza, pero siempre rebajado con agua, que es bastante pura.

El vinagre de limpieza se obtiene por destilación de ácido acético. Es un ingrediente muy ácido, pero no invasivo, que logra remover manchas difíciles, elimina el sarro, evita la formación de moho y mantiene los espacios con rico olor.

Paso a paso: cómo sacar el olor a frito de la ropa con vinagre

Si preparaste unas papas fritas, unos buñuelos o unas milanesas y la casa quedó llena de olor a fritura, lo más probable es que la ropa que llevas puesta también tenga ese olor.

El olor a frito penetra en la ropa y se mantiene en ella incluso cuando lavamos la prenda. El vinagre actúa como un removedor de este y otros olores.

ropa en remojo El vinagre neutraliza el olor a frito.

Coloca las prendas de ropa en un balde con agua y vinagre blanco. Lo ideal es poner una parte de vinagre por cuatro de agua. Deja la ropa en el balde con vinagre por al menos una hora. Lava la ropa para enjuagar el vinagre y terminar de sacar el olor a frito. El vinagre se puede combinar con un poco de bicarbonato de sodio para potenciar este truco.

Un consejo extra: si vas a cocinar alimentos fritos, lo recomendable es mantener los espacios ventilados y usar ropa vieja o de andar en la casa que no te moleste si se llena de olor.

¿Por qué el vinagre elimina el mal olor?

Químicamente, sirve comprender cómo actúa el vinagre y por qué elimina malos olores. El principal componente del vinagre es el ácido acético.

vinagre de limpieza El vinagre es un producto de limpieza natural y seguro.

El ácido del vinagre altera la composición química de los compuestos volátiles que causan el mal olor en general, ya sea a frito o a humedad.

El vinagre neutraliza el pH o la acidez de los olores; el ácido reacciona con ellos, equilibra la acidez de los mismos eliminando el olor.