La transformación del mercado laboral y el avance acelerado de la tecnología están cambiando las prioridades de quienes piensan en estudiar o reconvertirse profesionalmente. En ese contexto, herramientas de inteligencia artificial identificaron cuáles serán las carreras con mejores perspectivas económicas y laborales en Argentina durante 2026.
¿No sabés qué estudiar? La inteligencia artificial eligió la carrera con más futuro y las más rentables
Un estudio basado en demanda laboral y evolución del mercado ubicó a las profesiones tecnológicas entre las más convenientes para quienes buscan reinventarse
El resultado ubicó a Ingeniería en Sistemas y a las especializaciones vinculadas con tecnología e inteligencia artificial como las opciones más rentables para los próximos años.
Según el análisis, el crecimiento sostenido de empresas digitales, el desarrollo de nuevos servicios tecnológicos y la necesidad de perfiles especializados explican la fuerte demanda de profesionales en estas áreas.
La tendencia también refleja un fenómeno cada vez más visible: muchas personas mayores de 35 años deciden cambiar de rumbo laboral en busca de mejores oportunidades, mayor estabilidad o nuevos desafíos profesionales.
Tecnología, reconversión laboral y salarios en alza, claves para elegir carrera
La inteligencia artificial detectó que actualmente existen más herramientas para reconvertirse laboralmente sin necesidad de comenzar desde cero. Cursos técnicos, capacitaciones online y formaciones especializadas permiten aprovechar la experiencia previa mientras se incorporan nuevas habilidades digitales.
Además de Ingeniería en Sistemas, el informe posicionó a otras disciplinas entre las más buscadas y mejor remuneradas de cara a 2026.
Entre ellas aparecen:
- Ciencia de Datos e inteligencia artificial
- Ciberseguridad
- Desarrollo de Software
- Finanzas y economía digital
El avance de la digitalización en empresas, bancos, comercios y plataformas de servicios incrementó la necesidad de especialistas capaces de desarrollar sistemas, proteger información y gestionar grandes volúmenes de datos.
Otro de los puntos destacados es que muchas de estas profesiones ofrecen modalidades híbridas o remotas, una característica que amplió las oportunidades laborales tanto dentro como fuera del país.
El estudio también señala que la experiencia acumulada en otros rubros puede transformarse en una ventaja competitiva al combinar conocimientos previos con capacidades tecnológicas, especialmente en sectores donde la automatización y la inteligencia artificial ya comenzaron a modificar la dinámica laboral tradicional.