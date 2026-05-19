¿No sabés qué estudiar? La inteligencia artificial eligió la carrera con más futuro y las más rentables

inteligencia-artificial-jovenes-freepik-(1) La inteligencia artificial influye en cómo los jóvenes piensan y deciden su futuro. Imagen ilustrativa.

La tendencia también refleja un fenómeno cada vez más visible: muchas personas mayores de 35 años deciden cambiar de rumbo laboral en busca de mejores oportunidades, mayor estabilidad o nuevos desafíos profesionales.

Tecnología, reconversión laboral y salarios en alza, claves para elegir carrera

La inteligencia artificial detectó que actualmente existen más herramientas para reconvertirse laboralmente sin necesidad de comenzar desde cero. Cursos técnicos, capacitaciones online y formaciones especializadas permiten aprovechar la experiencia previa mientras se incorporan nuevas habilidades digitales.

Además de Ingeniería en Sistemas, el informe posicionó a otras disciplinas entre las más buscadas y mejor remuneradas de cara a 2026.

Entre ellas aparecen:

Ciencia de Datos e inteligencia artificial

Ciberseguridad

Desarrollo de Software

Finanzas y economía digital

secreto para hablar en el trabajo Las carreras más rentables del momento están ligadas a la tecnología. Imagen ilustrativa.

El avance de la digitalización en empresas, bancos, comercios y plataformas de servicios incrementó la necesidad de especialistas capaces de desarrollar sistemas, proteger información y gestionar grandes volúmenes de datos.

Otro de los puntos destacados es que muchas de estas profesiones ofrecen modalidades híbridas o remotas, una característica que amplió las oportunidades laborales tanto dentro como fuera del país.

El estudio también señala que la experiencia acumulada en otros rubros puede transformarse en una ventaja competitiva al combinar conocimientos previos con capacidades tecnológicas, especialmente en sectores donde la automatización y la inteligencia artificial ya comenzaron a modificar la dinámica laboral tradicional.