Estas latas son históricas, muchos de nuestros abuelos las tuvieron y hasta el día de hoy son vistas. Por lo general tienen dulce de batata o de membrillo, pero gracias a su material, su utilidad no muere después de comer el dulce, sino que se puede convertir en un tesoro nuevo.
Quien tiene latas del dulce de batata o membrillo tiene un tesoro: por qué no hay que tirarlas y para qué sirven
Si compraste o tenés latas que hayan sido de dulce de membrillo o de batata, dejame decirte que no tenés que tirarla porque son un tesoro si las sabés usar
Para los amantes del dulce de batata o de membrillo sabrán que es una guerra a la hora de elegir cuál es el mejor porque las opiniones son muy parejas. De hecho, no hay nada mejor que saber que llegas a tu casa y tenes un postrecito, el famoso vigilante. Queso y dulce, cualquiera de los dos.
Por eso, quienes aman este tipo de dulces, sea para cocinar pastafloras, galletas o simplemente para picotear en cualquier momento del día es un placer inigualable que viene en lata grande. Sin embargo, lo que pocos saben es que ese molde redondo es un tesoro del reciclaje.
Por qué la lata del dulce es un tesoro y qué hacer con ellas para darle un uso nuevo
Cualquier persona que ama las cosas dulces tiene o ha tenido estas famosas latas de dulce. Lo bueno es que ahora ya no se dejan de usar y se tiran, sino que gracias al reciclaje todo se puede convertir en un nuevo tesoro. En este sentido, son valiosas porque:
- Es un material reciclable al 100%.
- El aluminio no pierde calidad.
- Al reciclarse se ahorra un 95% de energía
- Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera frente a su fabricación desde cero.
- Permite preservar los recursos naturales
- Las latas son ligeras y se pueden aplastar fácilmente
De esta forma, el afortunado/a que tenga una de estas latas de batata o membrillo podrá hacer un sinfín de ideas que le sean prácticas para el hogar. Primero que nada, son ideales como moldes para cocinar budines, bizcochuelos o tortas de cumpleaños. Aportan altura y grandeza, allí entran de manera justa la mezcla para una torta que acompañe el mate, no se pega y tiene una larga vida útil.
Otra de las ideas de reciclaje es convertirlas en macetas lijando su exterior para que se adhiera algún tipo de pinta que desees ponerle para decorar la lata. Después podes agregarle patas de madera para que queden estables uniéndolas con tornillos y un taladro. Por último, se recomienda terminar cualquier tipo de decoración de la lata con barniz para evitar la humedad y hacerle unos agujeros para evitar encharcamiento y prolongar su vida útil como maceta.