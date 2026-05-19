Quien tiene latas del dulce de batata o membrillo tiene un tesoro: por qué no hay que tirarlas y para qué sirven

lata de dulce de membrillo usada como molde para bizcochuelo Las latas de dulce son ideales como moldes de bizcochuelos o budines. Fuente Youtube

Por qué la lata del dulce es un tesoro y qué hacer con ellas para darle un uso nuevo

Cualquier persona que ama las cosas dulces tiene o ha tenido estas famosas latas de dulce. Lo bueno es que ahora ya no se dejan de usar y se tiran, sino que gracias al reciclaje todo se puede convertir en un nuevo tesoro. En este sentido, son valiosas porque:

Es un material reciclable al 100%.

El aluminio no pierde calidad.

Al reciclarse se ahorra un 95% de energía

Reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera frente a su fabricación desde cero.

Permite preservar los recursos naturales

Las latas son ligeras y se pueden aplastar fácilmente

lata de dulce de membrillo usada como maceta Son realmente hermosas para armar macetas, asi que si tenes de estas latas en casa aprovechalas. Fuente La 100 radios

De esta forma, el afortunado/a que tenga una de estas latas de batata o membrillo podrá hacer un sinfín de ideas que le sean prácticas para el hogar. Primero que nada, son ideales como moldes para cocinar budines, bizcochuelos o tortas de cumpleaños. Aportan altura y grandeza, allí entran de manera justa la mezcla para una torta que acompañe el mate, no se pega y tiene una larga vida útil.

Otra de las ideas de reciclaje es convertirlas en macetas lijando su exterior para que se adhiera algún tipo de pinta que desees ponerle para decorar la lata. Después podes agregarle patas de madera para que queden estables uniéndolas con tornillos y un taladro. Por último, se recomienda terminar cualquier tipo de decoración de la lata con barniz para evitar la humedad y hacerle unos agujeros para evitar encharcamiento y prolongar su vida útil como maceta.