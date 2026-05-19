Esta planta florece casi los 365 días del año y es ideal para principiantes: requiere cuidados mínimos

flores de boca de dragon La boca de dragón puede florecer desde la primavera y puede llegar a durar hasta la temporada de otoño. Imagen: Pexels.

Cuidados de la planta

Según los expertos de Picture This, la boca de dragón prospera con una exposición a pleno sol, aunque también puede adaptarse a una ubicacón con semisombra.

Riega la planta de dos a tres veces por semana en primavera y otoño, incrementando la frecuencia a días alternos o a diario durante los días más calurosos del verano.

La boca de dragón necesita suelos bien drenados y neutros, mejor si tienen una importante cantidad de nutrientes. Como extra, se puede abonar con un fertilizante equilibrado y alto en fósforo, ya que beneficia la etapa de crecimiento y floración.

planta boca de dragon Esta planta se adapta mejor a climas templados. Imagen: Pexels.

Durante finales de la primavera los jardineros pueden podar la planta. Se recomienda eliminar las flores marchitas para promover una floración continua, y quitar los tallos alargados o débiles para fomentar un crecimiento vigoroso.

¿Interior o exterior?

La boca de dragón es una planta para cultivar en jardines exteriores. Para florecer abundantemente necesita luz solar directa y buena ventilación. Generalmente, no sobrevive en el interior del hogar debido a que la falta de sol provoca que sus tallos se debiliten y no produzcan flores.