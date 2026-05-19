Esta planta florece casi los 365 días del año y es ideal para principiantes: requiere cuidados mínimos

La boca de dragón (Antirrhinum majus) es una especie herbácea con unas curiosas y decorativas flores de diferentes tonalidades. Recibe su nombre debido a la forma de sus flores que parece que un dragón está por lanzar fuego, gracias a que estas están presionadas ligeramente por los lados, mientras que la flor se abre casi como si se tratara de una boca.
Es habitual que alcance una altura de entre 40 y 60 centímetros, aunque hay especies enanas que no superan los 20 cm. Esta planta llama la atención porque su encantadora floración puede extenderse desde la primavera hasta el otoño.
Cuidados de la planta
Según los expertos de Picture This, la boca de dragón prospera con una exposición a pleno sol, aunque también puede adaptarse a una ubicacón con semisombra.
Riega la planta de dos a tres veces por semana en primavera y otoño, incrementando la frecuencia a días alternos o a diario durante los días más calurosos del verano.
La boca de dragón necesita suelos bien drenados y neutros, mejor si tienen una importante cantidad de nutrientes. Como extra, se puede abonar con un fertilizante equilibrado y alto en fósforo, ya que beneficia la etapa de crecimiento y floración.
Durante finales de la primavera los jardineros pueden podar la planta. Se recomienda eliminar las flores marchitas para promover una floración continua, y quitar los tallos alargados o débiles para fomentar un crecimiento vigoroso.
¿Interior o exterior?
La boca de dragón es una planta para cultivar en jardines exteriores. Para florecer abundantemente necesita luz solar directa y buena ventilación. Generalmente, no sobrevive en el interior del hogar debido a que la falta de sol provoca que sus tallos se debiliten y no produzcan flores.