Cómo hay que poner la manta antiheladas en las plantas del jardín y dónde se consigue

¿Qué es una helada? Cuando las plantas en invierno se congelan, lo que ocurre es que el agua que contienen en su interior se cristaliza, forma hielo y se solidifica. Esto puede causar daño permanente en sus células, daños estructurales y deshidratación.

Durante este proceso de congelación y descongelación que se va generando cuando las plantas se hielan en la noche y se derriten con el sol de la mañana, lo que ocurre es que las células de la planta pierden el agua interior.

Además, una planta helada puede perder la capacidad de realizar una correcta fotosíntesis por el daño en sus hojas y tallos. Por eso es importante cubrirlas en el invierno.

Cómo colocar una manta antiheladas para plantas y dónde se compra

Una tela o manta para heladas es un tejido o abrigo que se coloca en las plantas durante el invierno para evitar que las bajas temperaturas penetren en ellas.

Es una tela ligera y bastante económica que se puede poner en las plantas sin problemas. Es perfecta para especies nuevas en el jardín que todavía no han pasado su primer invierno.

Es una manta térmica que protege a las plantas del frío del invierno, de la escarcha, el hielo y la nieve. Suele ser de un material poroso que deja pasar el aire, pero no de una forma tan directa, y crea un microclima más cálido en las plantas.

malla para heladas Estas mallas de plantas se consiguen en cualquier vivero o tienda de plantas.

Colocar una malla antiheladas es bastante sencillo. Primero conviene medir el diámetro de la planta para comprar la cantidad de tela suficiente.

Si son árboles, se tienen que envolver como un regalo, sujetando la malla al tronco con una soga.

Si la idea es cubrir plantas más pequeñas o arbustos, lo mejor es clavar tutores o palos alrededor para formar una especie de caja o casita con la tela antiheladas.

Estas mallas se consiguen en viveros o en tiendas de agronomía para productos vegetales y cultivos. Es muy fácil de comprar y conseguir.

3 consejos extra para cuidar las plantas en invierno

plantas heladas Las plantas en invierno requieren de otros cuidados y precauciones.