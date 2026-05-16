Si tenés una planta del dólar o del dinero en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.

La planta del dólar o del dinero, como también es conocida, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, por su relación con la buena fortuna. Para muchas de las personas que tienen esta planta, la consideran como símbolo del interés por mantener una buena economía. Entre mejores condiciones se encuentre la planta, mayor abundancia de material habrá en la vida de su dueño.

El dólar promueve la armonía en la casa, mejora muchas veces el estado de ánimo y la actitud frente al estrés. Sin embargo, además de atraer prosperidad, tiene otros beneficios claves para el hogar:

Puede tener propiedades protectoras contra las malas energías.

El dólar se reproduce fácilmente.

se reproduce fácilmente. Es una de las pocas plantas que también son amables con tus mascotas por su baja toxicidad.

que también son amables con tus mascotas por su baja toxicidad. Le da un toque elegante a tus espacios.

Absorbe la negatividad del ambiente.

La planta de dólar o del dinero simboliza estabilidad.

Si la cuidas, la regas, le das atención y eliges bien su espacio, florecerá y te traerá fortuna, pero primero debes saber cuidarla.

planta del dolar o del dinero (3) Tu planta del dólar o del dinero debe estar bien cuidada, ya que eso es sinónimo de beneficios. Si recibe lo que necesita, te da lo que mereces. Fuente Vivero Agronomis

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino que, más bien, el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la planta del dinero o del dólar en la habitación, en baños, contra una pared o debajo de la escalera es un error. Debe ponerse en la entrada de la casa o en un lugar con luz natural en semisombra, cerca de una ventana, como por ejemplo: el living, el recibidor o un pasillo.