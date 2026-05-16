Godoy Cruz no pudo con Los Andes y sumó su segunda derrota en la Primera Nacional

futbol-primera nacional-los andes-godoy cruz-mauricio asenjo (1) El mendocino Mauricio Asenjo le dio la victoria a Los Andes con un golazo en el primer tiempo.

Los Andes llegaba como 4° en la Zona A de la Primera Nacional, detrás del Tomba, y con el triunfo trepó a la tercera posición (21 unidades), mientras que el Bodeguero cayó a la 6° posición (19 puntos). El grupo es liderado por Colón (23).

El encuentro entre el Expreso y el Milrayitas presentó un despoblado escenario en el estadio Gallardón de Lomas de Zamora. El árbitro del encuentro fue Fabrizio Llobet. Esta fue la segunda derrota del Tomba, ambas de visitante en la temporada. La caída anterior fue 2 a 0 contra San Telmo (9ª fecha).

El primer tiempo entre Los Andes y Godoy Cruz

Pasado el primer cuarto de hora del partido, que era aburrido y sin profundidad; el dueño de casa comenzó a adelantarse con precaución y a meter presión, rondando el arco de Ramírez, pero sin puntería.

► GOL DE LOS ANDES: A los 31' y a puro pelotazo profundo llegó la apertura del marcador para Los Andes. Pelota cruzada fuera del área, dudas de la defensa, y Alex Valdez Chamorro que controló, encaró a los centrales y cedió para el mendocino, ex Lepra, Asenjo, que definió perfecto.

Luego del gol, el dueño de casa se replegó y esperó bien armado al Tomba, complicando el ataque mendocino en los últimos metros.

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Los dirigidos por De Muner intentaron jugar con buen trato de la pelota y en forma prolija, de la mano de Toto Pozzo, pero carente de agudeza.

Bien atrasado y aguantando los embates tombinos, Los Andes tuvo un par de chances para aumentar de contragolpe la ventaja, pero la buena actuación de Roberto Ramírez, lo evitó.

El complemento: dominio de Godoy Cruz pero sin efectividad

En el comienzo del complemento Godoy Cruz salió con más ambición y buscando el empate. A pura dinámica y desbordando por los laterales el Bodeguero se llevó por delante a Los Andes en los primeros minutos.

Tantas idas tuvo premio a los 18' cuando bajaron a Pino en el área y el árbitro sanción penal. El propio Martín Pino ejecutó la pena máxima (21'), pero su remate, débil y al medio, fue atajado por el "1" Sebastián López detuvo con las piernas el remate.

Los dirigidos por De Muner siguieron buscando la igualdad, con posesión de la pelota, pero irresoluta ente la bien parada defensa local, que dispuso un par de contras que podrían haberle dado una ventaja más abultada.

En la próxima fecha -15ª- Godoy Cruz jugará de local el domingo 24 de mayo, a las 16.30, recibiendo la visita del colero All Boys, penúltimo con 11 unidades y una sola victoria en el torneo.

La síntesis de Los Andes- Godoy Cruz

Primera Nacional -14ª fecha- Grupo A

Cancha: Estadio Eduardo Gallardón (Los Andes)

Árbitro: Fabricio Llobet

Gol: 33' Mauricio Asenjo (LA)

Los Andes (1): Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez, Daniel Franco, Peter Martínez; Matias González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Chamorro Valdez; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos. Ingresaron: 68', Tomás Díaz y Facundo Echevarría; 72', Franco Rodríguez; 85', Nazareno Fernández.

Godoy Cruz Antonio Tomba (0): Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Martín Pino y Axel Rodríguez. DT Pablo De Muner. Ingresaron: 46', Misel Sosa y Nahuel Ulariaga; 72' Federico Milo.

Incidentes: 66' Sebastián López (LA) atajó un penal a Martín Pino (GC).

Amonestados: Asenjo (LA); Ramírez, Burgo, Morán, Poggi, Sosa (GC).