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Juanse Morán reveló el mensaje que les bajó Pablo De Muner al llegar a Godoy Cruz

Juan Segundo Morán ponderó la victoria ante Racing de Córdoba y se refirió a la llegada de Pablo De Muner como nuevo entrenador del Expreso

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Juan Segundo Morán se refirió a la llegada de Pablo de Muner a Godoy Cruz. Foto: Gentileza. 

Juan Segundo Morán se refirió a la llegada de Pablo de Muner a Godoy Cruz. Foto: Gentileza. 

Los ánimos en Godoy Cruz son positivos luego de la victoria ante Racing de Córdoba por la fecha 13 de la Primera Nacional. El Expreso cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y festejó ante su gente en el estadio Feliciano Gambarte, en el estreno de Pablo De Muner como entrenador.

Juan Segundo Morán, partícipe de la victoria de Godoy Cruz, aseguró: "Era muy necesario este triunfo. Creo que si no ganábamos, nos alejábamos un poquito de los primeros puestos, que es lo que queremos buscar. Estamos muy contentos pero como siempre digo, al partido siguiente tenemos que ir a ganar de nuevo, que es lo que manda Godoy Cruz".

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Juan Segundo Morán, en el partido de Godoy Cruz frente a Racing de Córdoba. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Juan Segundo Morán, en el partido de Godoy Cruz frente a Racing de Córdoba. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Mientras Godoy Cruz ya piensa en Los Andes, su próximo rival en la Primera Nacional, Pablo De Muner trabaja día a día para poder darle su impronta al equipo que dejó Mariano Toedtli hace apenas algunos días. En el plantel, las energías se ven renovadas y así lo remarcó Morán: "Cambió un poco el clima. Creo que otra metodología, un técnico nuevo... se renuevan las energías dentro del plantel, así que estamos contentos con el nuevo cuerpo técnico".

El mensaje que les bajó Pablo De Muner al llegar como nuevo entrenador de Godoy Cruz

Con el triunfo, Godoy Cruz se ubicó cuarto en la tabla de posiciones, con 19 unidades, a solo 3 puntos de líder Deportivo Morón. La meta del Tomba es mantenerse en esos primeros puestos durante el torneo para lograr competir, sobre el final, por el primer o segundo ascenso.

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Para cumplir con el cometido de devolver al Tomba a la Primera División, Pablo De Muner le bajó un mensaje al plantel a días de su llegada. Juan Segundo Morán lo contó de la siguiente manera: "Nos dijo que creamos en nosotros, que confiemos que tenemos mucho para dar. Nos dio confianza a los jugadores porque sabe que nosotros podemos dar más".

Godoy Cruz se medirá ante Los Andes por la fecha 14 de la Primera Nacional el sábado 16 de mayo, desde las 15, en condición de visitante.

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