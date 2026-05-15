Mientras Godoy Cruz ya piensa en Los Andes, su próximo rival en la Primera Nacional, Pablo De Muner trabaja día a día para poder darle su impronta al equipo que dejó Mariano Toedtli hace apenas algunos días. En el plantel, las energías se ven renovadas y así lo remarcó Morán: "Cambió un poco el clima. Creo que otra metodología, un técnico nuevo... se renuevan las energías dentro del plantel, así que estamos contentos con el nuevo cuerpo técnico".

El mensaje que les bajó Pablo De Muner al llegar como nuevo entrenador de Godoy Cruz

Con el triunfo, Godoy Cruz se ubicó cuarto en la tabla de posiciones, con 19 unidades, a solo 3 puntos de líder Deportivo Morón. La meta del Tomba es mantenerse en esos primeros puestos durante el torneo para lograr competir, sobre el final, por el primer o segundo ascenso.

Embed - Juanse Morán reveló el mensaje que les bajó Pablo De Muner al llegar a Godoy Cruz

Para cumplir con el cometido de devolver al Tomba a la Primera División, Pablo De Muner le bajó un mensaje al plantel a días de su llegada. Juan Segundo Morán lo contó de la siguiente manera: "Nos dijo que creamos en nosotros, que confiemos que tenemos mucho para dar. Nos dio confianza a los jugadores porque sabe que nosotros podemos dar más".

Godoy Cruz se medirá ante Los Andes por la fecha 14 de la Primera Nacional el sábado 16 de mayo, desde las 15, en condición de visitante.