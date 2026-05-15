Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Diariamente, su catálogo se renueva para dar paso aproducciones que da de qué hablar, como es el caso de este true crime que impactaal mundo desde antes de su estreno.
Netflix: el true crime de 1 hora y media que recien estrena y ya estremece al universo entero
Llegó a Netflix el true crime que todos esperaban y ya arrasa entre las series y películas del género
Se trata del documental El choque, una producción de 1 hora y 34 minutos que llegó a Netflix 15 de mayo de 2026. Dirigida por Gareth Johnson, la trama sigue a una joven que se estrella con su coche contra un edificio y mata a su novio y a un amigo. Lo que parecía un trágico accidente, acaba en un caso de asesinato.
Netflix: de qué trata la película El choque
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El choque versa: "Una adolescente choca contra un edificio y causa la muerte de su novio y de su amigo. En este documental, lo que parecía un trágico accidente se convierte en un caso de asesinato".
Este documental sigue el caso Mackenzie Shirilla, una joven de 17 años que estrelló intencionalmente su automóvil contra una pared de ladrillos en Ohio, matando a su novio Dominic Russo y a su amigo Davion Flanagan. Fue condenada por 12 delitos graves.
Netflix: tráiler de la película de true crime El choque
Dónde ver el documental El choque, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El choque se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El choque se puede ver en Netflix.
- España: la película El choque se puede ver en Netflix.
Resumen
- Netflix estrena: El documental true crime "El choque", de 1h 34m, investiga un trágico accidente.
- El caso: La sinopsis detalla el choque intencional de una adolescente que causó muertes y fue condenada.
- Disponibilidad: La película está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.