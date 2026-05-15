Netflix: el true crime de 1 hora y media que recien estrena y ya estremece al universo entero

Netflix: de qué trata la película El choque

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El choque versa: "Una adolescente choca contra un edificio y causa la muerte de su novio y de su amigo. En este documental, lo que parecía un trágico accidente se convierte en un caso de asesinato".

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Este documental sigue el caso Mackenzie Shirilla, una joven de 17 años que estrelló intencionalmente su automóvil contra una pared de ladrillos en Ohio, matando a su novio Dominic Russo y a su amigo Davion Flanagan. Fue condenada por 12 delitos graves.

Netflix: tráiler de la película de true crime El choque

Embed - EL CHOQUE | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 15 Mayo/26 - NETFLIX

Dónde ver el documental El choque, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película El choque se puede ver en Netflix .

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El choque se puede ver en . España: la película El choque se puede ver en Netflix.

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