La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares a nivel mundial debido a su extenso, variado y exquisito catálogo. Entre sus nuevas producciones, podemos encontrar una miniserie japonesa que trata temas como el drama, el romance y la homosexualidad.
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Netflix: la nueva serie japonesa de 8 capítulos que mezcla amor, drama y una historia conmovedora
Acaba de llegar a la plataforma de series y películas de Netflix y ya arrasa con su historia de amor emotiva
Este jueves 14 de mayo de 2026, el gigante de la N roja lanzó la serie Almas gemelas, que sigue la historia de amor que marcó la vida de dos jóvenes para siempre. Creada por Shunki Hashizume, cuenta con solo 8 capítulos y es ideal para maratonear en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Almas gemelas
La sinopsis de Netflix sobre la serie Almas gemelas versa: "Ryu (Hayato Isomura) huye de Japón a Berlín atormentado por la culpa y la duda, y es allí donde el boxeador coreano Johan (Ok Taec-yeon) lo salva. Ese encuentro casual marcará sus vidas durante años".
Netflix: tráiler de la serie Almas gemelas
Reparto de Almas gemelas, serie de Netflix
- Hayato Isomura como Ryu Narutaki
- Ok Taec-yeon como Johan Hwang
- Ai Hashimoto
- Koshi Mizukami
- Yutaro Furutachi
- Cent Chihiro Chittiii
- Ken Yasuda
- Kaho Minami
Dónde ver la serie Almas gemelas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.
Resumen:
- Netflix: La plataforma de series y películas de Netflix presenta una miniserie japonesa de 8 capítulos titulada Almas gemelas.
- Sinopsis: La serie Almas gemelas narra la historia de amor entre Ryu y Johan, marcando sus vidas para siempre.
- Disponibilidad: La serie Almas gemelas se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.