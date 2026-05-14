Netflix: la nueva serie japonesa de 8 capítulos que mezcla amor, drama y una historia conmovedora

Netflix: de qué trata la serie Almas gemelas

La sinopsis de Netflix sobre la serie Almas gemelas versa: "Ryu (Hayato Isomura) huye de Japón a Berlín atormentado por la culpa y la duda, y es allí donde el boxeador coreano Johan (Ok Taec-yeon) lo salva. Ese encuentro casual marcará sus vidas durante años".

Netflix: tráiler de la serie Almas gemelas

Embed - Almas Gemelas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 14/05/2026

Reparto de Almas gemelas, serie de Netflix

Hayato Isomura como Ryu Narutaki

Ok Taec-yeon como Johan Hwang

Ai Hashimoto

Koshi Mizukami

Yutaro Furutachi

Cent Chihiro Chittiii

Ken Yasuda

Kaho Minami

almas gemelas (1)

Dónde ver la serie Almas gemelas, según la zona geográfica

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Resumen: