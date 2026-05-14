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Netflix: la nueva serie japonesa de 8 capítulos que mezcla amor, drama y una historia conmovedora

Acaba de llegar a la plataforma de series y películas de Netflix y ya arrasa con su historia de amor emotiva

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un drama romántico que romete arrasar en Netflix.

Es un drama romántico que romete arrasar en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares a nivel mundial debido a su extenso, variado y exquisito catálogo. Entre sus nuevas producciones, podemos encontrar una miniserie japonesa que trata temas como el drama, el romance y la homosexualidad.

Este jueves 14 de mayo de 2026, el gigante de la N roja lanzó la serie Almas gemelas, que sigue la historia de amor que marcó la vida de dos jóvenes para siempre. Creada por Shunki Hashizume, cuenta con solo 8 capítulos y es ideal para maratonear en Netflix.

almas gemelas

Netflix: de qué trata la serie Almas gemelas

La sinopsis de Netflix sobre la serie Almas gemelas versa: "Ryu (Hayato Isomura) huye de Japón a Berlín atormentado por la culpa y la duda, y es allí donde el boxeador coreano Johan (Ok Taec-yeon) lo salva. Ese encuentro casual marcará sus vidas durante años".

Netflix: tráiler de la serie Almas gemelas

Embed - Almas Gemelas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 14/05/2026

Reparto de Almas gemelas, serie de Netflix

  • Hayato Isomura como Ryu Narutaki
  • Ok Taec-yeon como Johan Hwang
  • Ai Hashimoto
  • Koshi Mizukami
  • Yutaro Furutachi
  • Cent Chihiro Chittiii
  • Ken Yasuda
  • Kaho Minami
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Dónde ver la serie Almas gemelas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Almas gemelas se puede ver en Netflix.

Resumen:

  • Netflix: La plataforma de series y películas de Netflix presenta una miniserie japonesa de 8 capítulos titulada Almas gemelas.
  • Sinopsis: La serie Almas gemelas narra la historia de amor entre Ryu y Johan, marcando sus vidas para siempre.
  • Disponibilidad: La serie Almas gemelas se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

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