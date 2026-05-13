Netflix: el inquietante thriller psicológico de Anne Hathaway que te atrapará en 1 hora y media

Dirigida por William Oldroyd, la historia sigue a Eileen, una joven atrapada en una vida gris y opresiva que cambia por completo cuando conoce a una misteriosa psicóloga interpretada por Anne Hathaway. A partir de ese encuentro, la trama se transforma en un intenso juego psicológico cargado de obsesión, secretos y manipulación.

Con una atmósfera sombría y actuaciones elogiadas por la crítica internacional, Mi nombre era Eileen se posiciona como una de las películas más inquietantes de Netflix para quienes disfrutan de los dramas psicológicos con giros inesperados y personajes complejos.