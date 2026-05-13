Si buscas un thriller psicológico distinto dentro del catálogo de Netflix, Mi nombre era Eileen está entre las series y películas que sorprenden desde el primer minuto. Protagonizada por Anne Hathaway y Thomasin McKenzie, esta producción ambientada en los años 60 combina drama, tensión y una estética film noir que la convierte en una de las propuestas más oscuras de la plataforma.
Netflix: el inquietante thriller psicológico de Anne Hathaway que te atrapará en 1 hora y media
Netflix presenta un inquietante thriller psicológico con Anne Hathaway que te atrapará y arrasa entre las mejores series y películas
Dirigida por William Oldroyd, la historia sigue a Eileen, una joven atrapada en una vida gris y opresiva que cambia por completo cuando conoce a una misteriosa psicóloga interpretada por Anne Hathaway. A partir de ese encuentro, la trama se transforma en un intenso juego psicológico cargado de obsesión, secretos y manipulación.
Con una atmósfera sombría y actuaciones elogiadas por la crítica internacional, Mi nombre era Eileen se posiciona como una de las películas más inquietantes de Netflix para quienes disfrutan de los dramas psicológicos con giros inesperados y personajes complejos.
Netflix: de qué trata la película Mi nombre era Eileen
La sinopsis oficial de Netflix sobre Mi nombre era Eileen versa: "Una solitaria empleada de un centro de detención juvenil se siente cautivada por la glamurosa psicóloga nueva..., que sabe exactamente cómo manipularla".
Boston, años 60. Eileen (Thomasin McKenzie) es una chica atrapada entre un hogar lúgubre con un padre alcohólico y su empleo en una prisión, donde sus compañeros la han condenado al ostracismo.
Cuando Rebecca (Anne Hathaway), una guapa y magnética mujer, se une al personal de la prisión, Eileen es incapaz de resistirse a esa milagrosa e incipiente amistad. Pero esa amistad la involucrará en un crimen que alterará todo.
Netflix: tráiler de la película Mi nombre era Eileen
Reparto de Mi nombre era Eileen, película de Netflix
- Thomasin McKenzie como Eileen Dunlop
- Anne Hathaway como Rebecca
- Shea Whigham como Jim Dunlop
- Sam Nivola como Lee Polk
- Marin Ireland como Mrs. Polk
- Siobhan Fallon Hogan como Mrs. Murray
- Tonye Patano como Mrs. Stevens
- William Hill como Intake Guard
- Owen Teague como Randy
Dónde ver la película Mi nombre era Eileen, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi nombre era Eileen se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi nombre era Eileen se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Mi nombre era Eileen no se puede ver en Netflix.