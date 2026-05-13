Netflix acaba de estrenar la nueva temporada de una de las series turcas más vistas del mundo streaming, se trata de la comedia Gracias, ¿el siguiente?
Netflix arrasa con la serie turca que revolucionó el mundo
Netflix acaba de estrenar la nueva temporada de una de las series turcas más vistas del mundo streaming
Gracias, ¿el siguiente? es la comedia romántica que suma una temporada 3 centrada en las segundas oportunidades de su protagonista, Leyla Taylan. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata esta nueva entrega.
Netflix: de qué trata la serie Gracias, ¿el siguiente?
Gracias, ¿el siguiente? narra la historia de Leyla (Serenay Sarkaya), una joven que tras una relación que le cambia la vida tiene que lidiar con el pasado al mismo tiempo que se abre a una cercanía inesperada. Entonces, a partir de ese momento, decide vivir el amor y su día a día bajo sus propias reglas.
La nueva tanda de episodios sitúa a nuestra protagonista en plena resaca emocional de sus romances anteriores mientras se acerca un juicio clave contra el poderoso empresario Cem Murathan (Hakan Kurta), una trama que ya se venía construyendo en la temporada previa.
En paralelo, entra en juego la figura de Ali (Fatih Artman), cuyas ambiciones periodísticas y su vínculo con Leyla añaden tensión extra a la ecuación.
Así, el arco de la tercera entrega de la serie combina el proceso legal con las decisiones afectivas de la protagonista: tenemos vacaciones forzadas, nuevas amistades, vecinos incómodos, sospechas de vigilancia, un video de seguridad que lo cambia todo y reuniones a las que Leyla deja de presentarse, lo que pone en alerta a personajes como Sarp (Ahmet Rfat ungar).
Netflix: reparto de Gracias, ¿el siguiente?
- Serenay Sarikaya (Leyla Taylan)
- Metin Akdülger (Omer)
- Hakan Kurta (Cem)
- Boran Kuzum (Feyyaz)
- Ahmet Rfat Sungar (Sarp)
- Bade Içil (Tuba)
- Zeynep Tugçe Bayat (Beliz)
- Gülcan Arslan (Defne)
Netflix: tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?
Dónde ver la segunda temporada de Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
- España: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.