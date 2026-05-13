Netflix arrasa con la serie turca que revolucionó el mundo

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La nueva tanda de episodios sitúa a nuestra protagonista en plena resaca emocional de sus romances anteriores mientras se acerca un juicio clave contra el poderoso empresario Cem Murathan (Hakan Kurta), una trama que ya se venía construyendo en la temporada previa.

En paralelo, entra en juego la figura de Ali (Fatih Artman), cuyas ambiciones periodísticas y su vínculo con Leyla añaden tensión extra a la ecuación.

Así, el arco de la tercera entrega de la serie combina el proceso legal con las decisiones afectivas de la protagonista: tenemos vacaciones forzadas, nuevas amistades, vecinos incómodos, sospechas de vigilancia, un video de seguridad que lo cambia todo y reuniones a las que Leyla deja de presentarse, lo que pone en alerta a personajes como Sarp (Ahmet Rfat ungar).

Netflix: reparto de Gracias, ¿el siguiente?

Serenay Sarikaya (Leyla Taylan)

Metin Akdülger (Omer)

Hakan Kurta (Cem)

Boran Kuzum (Feyyaz)

Ahmet Rfat Sungar (Sarp)

Bade Içil (Tuba)

Zeynep Tugçe Bayat (Beliz)

Gülcan Arslan (Defne)

Netflix: tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?

Embed - GRACIAS EL SIGUIENTE Temporada 3 Trailer SUBTITULADO / Thank you next Trailer Temporada 3 [HD]

Dónde ver la segunda temporada de Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica