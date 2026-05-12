Netflix conquista corazones con la película turca más romántica del mundo

Netflix: de qué trata la película Tren a mi destino

Los protagonistas de Tren a mi destino son Leila y Ali, dos jóvenes cuyos caminos se cruzantras un encuentro fortuito.

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Por un lado, Leila necesita viajar a la ciudad de Esmirna, sin embargo, no tiene billete. La chica se topará en un cupé con Ali, un abogado bastante agradable que se dirige a la boda de su exnovia con el único propósito de arruinarla.

A pesar de que el primer encuentro entre ambos no fue del todo grato, Ali decide ayudar a Leila tras enterarse de que esta no tiene pasaje.

El viaje es nada menos que 14 horas, tiempo suficiente para que ambos desconocidos comiencen a indagar en la vida del otro. A medida que van charlando, se dan cuenta que, inesperadamente, sus viajes se encuentran entrelazados, tanto, que desde entonces sus perspectivas con respecto a sus respectivos futuros cambia radicalmente.

La historia de este filme se divide en seis partes, y casi toda ella se desarrolla en un compartimiento de tren.

Reparto de Tren a mi destino, película de Netflix

Metin Akdülger (Ali)

Dilan Çiçek Deniz (Leyla)

Tevfik Kartal (conductor)

Fatma Filiz Sencan (empleado de peaje)

Ömür Kayakrlmaz (taxista)

Tráiler de Tren a mi destino, película de Netflix

Embed - Tren a mi Destino - Trailer Subtitulado en Español l Netflix

Dónde ver la película Tren a mi destino, según la zona geográfica