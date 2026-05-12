Entre los documentales recién estrenados de la plataforma de series y películas de Netflix se encuentra Marty, Life Is Short, que arribó en el catálogo este martes 12 de mayo de 2026. Así, se suma a la lista junto con ¿Debería casarme con un asesino?, Ronaldinho y Noah Kahan: Extracorporal.
Netflix: la serie de Martin Short que conmueve al revelar sus traumas en la infancia y la muerte de su hija
Martin Short repasa toda su vida en esta docuserie que ya arrasa en el catálogo de series y películas de Netflix
Pero esta docuserie tiene un enfoque totalmente diferente, que repasa la vida de Martin Short, el comediante que narra las tragedias personales que ha vivido desde la infancia y cómo las ha superado. Además, describe como una "pesadilla" la muerte de su hija Katherine.
Dirigida por Lawrence Kasdan, este documental biográfico es honesto e íntimo, tiene una duración de 1 hora y 41 minutos y en él participan grandes personalidades del cine. Ya está disponible en Netflix.
Netflix: de qué trata Marty, Life Is Short: El documental
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Marty, Life Is Short versa: "Martin Short conoce el amor sincero y el profundo dolor de la pérdida, pero, con eso y todo, su alegría es contagiosa. El ícono de la comedia reflexiona en este documental"
Martin Short repasa toda una vida llena de alegría en este documental con clips clásicos, entrevistas recientes y vídeos caseros inéditos repletos de celebridades.
Netflix: tráiler de la serie Marty: Life Is Short
Reparto de Marty, Life Is Short: El documental de Netflix
- Martin Short
- Ron Howard
- Steve Martin
- Tom Hanks
- Eugene Levy
- Catherine O'Hara
- Andrea Martin
- John Mulaney
- Conan O'Brien
- Steven Spielberg
Dónde ver la serie Marty, Life Is Short según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.
- España: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.