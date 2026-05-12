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Netflix: la serie de Martin Short que conmueve al revelar sus traumas en la infancia y la muerte de su hija

Martin Short repasa toda su vida en esta docuserie que ya arrasa en el catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Martin Short tiene su documental en Netflix.

Martin Short tiene su documental en Netflix.

Entre los documentales recién estrenados de la plataforma de series y películas de Netflix se encuentra Marty, Life Is Short, que arribó en el catálogo este martes 12 de mayo de 2026. Así, se suma a la lista junto con ¿Debería casarme con un asesino?, Ronaldinho y Noah Kahan: Extracorporal.

Pero esta docuserie tiene un enfoque totalmente diferente, que repasa la vida de Martin Short, el comediante que narra las tragedias personales que ha vivido desde la infancia y cómo las ha superado. Además, describe como una "pesadilla" la muerte de su hija Katherine.

marty, life is short

Dirigida por Lawrence Kasdan, este documental biográfico es honesto e íntimo, tiene una duración de 1 hora y 41 minutos y en él participan grandes personalidades del cine. Ya está disponible en Netflix.

Netflix: de qué trata Marty, Life Is Short: El documental

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Marty, Life Is Short versa: "Martin Short conoce el amor sincero y el profundo dolor de la pérdida, pero, con eso y todo, su alegría es contagiosa. El ícono de la comedia reflexiona en este documental"

Martin Short repasa toda una vida llena de alegría en este documental con clips clásicos, entrevistas recientes y vídeos caseros inéditos repletos de celebridades.

Netflix: tráiler de la serie Marty: Life Is Short

Embed - Marty, Life Is Short | Official Trailer | Netflix

Reparto de Marty, Life Is Short: El documental de Netflix

  • Martin Short
  • Ron Howard
  • Steve Martin
  • Tom Hanks
  • Eugene Levy
  • Catherine O'Hara
  • Andrea Martin
  • John Mulaney
  • Conan O'Brien
  • Steven Spielberg

Dónde ver la serie Marty, Life Is Short según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Marty, Life Is Short: El documental se puede ver en Netflix.

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