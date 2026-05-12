Netflix: la serie de Martin Short que conmueve al revelar sus traumas en la infancia y la muerte de su hija

marty, life is short

Dirigida por Lawrence Kasdan, este documental biográfico es honesto e íntimo, tiene una duración de 1 hora y 41 minutos y en él participan grandes personalidades del cine. Ya está disponible en Netflix.

Netflix: de qué trata Marty, Life Is Short: El documental

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Marty, Life Is Short versa: "Martin Short conoce el amor sincero y el profundo dolor de la pérdida, pero, con eso y todo, su alegría es contagiosa. El ícono de la comedia reflexiona en este documental"

Martin Short repasa toda una vida llena de alegría en este documental con clips clásicos, entrevistas recientes y vídeos caseros inéditos repletos de celebridades.

Netflix: tráiler de la serie Marty: Life Is Short

Embed - Marty, Life Is Short | Official Trailer | Netflix

Reparto de Marty, Life Is Short: El documental de Netflix

Martin Short

Ron Howard

Steve Martin

Tom Hanks

Eugene Levy

Catherine O'Hara

Andrea Martin

John Mulaney

Conan O'Brien

Steven Spielberg

Dónde ver la serie Marty, Life Is Short según la zona geográfica