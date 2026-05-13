Después del fenómeno que provocó su primera temporada, El Eternauta avanza oficialmente hacia la segunda. Aunque todavía no existe una fecha exacta de estreno, distintas estimaciones vinculadas a la producción en Netflix ubican el lanzamiento entre mediados y fines de 2027 con el protagonismo de Ricardo Darín, por supuesto.
El Eternauta en Netflix: estreno de la temporada 2 con Ricardo Darín en una Buenos Aires devastada
El Eternauta, la exitosa serie de Netflix, presentará a Ricardo Darín y gran elenco en la trama que amplía el universo apocalíptico
La producción atraviesa actualmente una etapa avanzada de preproducción. Según trascendió, los guiones ya fueron finalizados y el rodaje comenzaría este mismo año. Uno de los principales motivos que explica la larga espera está relacionado con la compleja postproducción que requiere la serie, especialmente por el desarrollo de efectos visuales necesarios para recrear el escenario apocalíptico de Buenos Aires.
La nueva temporada mantendrá a Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo y volverá a tener a Bruno Stagnaro como director. Además, se estima que la próxima entrega contará con ocho episodios, dos más que la primera parte estrenada en 2025.
En cuanto a la historia, la serie profundizará la organización de la resistencia frente a la invasión y podría incorporar algunos de los momentos más emblemáticos de la historieta original. Entre ellos aparece una escena muy esperada por los fanáticos: la batalla en el estadio de River Plate.
El impacto de la producción fue mucho más allá de la audiencia. Tras su estreno el 30 de abril de 2025, la serie generó un movimiento económico estimado en más de 41 mil millones de pesos en Argentina. Esa cifra incluye gastos directos e indirectos vinculados al rodaje, logística, hotelería, transporte y servicios asociados a la industria audiovisual.
El Eternauta en Netflix: más episodios, batallas y un regreso esperado
Para la realización de los seis episodios iniciales, Netflix destinó una inversión cercana a los 15 millones de dólares. El alcance también fue masivo en términos de espectadores: se calcula que el 55% de los argentinos vio la serie durante sus primeras semanas disponible en la plataforma.
A nivel internacional, el éxito fue todavía mayor. La producción alcanzó el puesto número uno mundial entre las series de habla no inglesa y acumuló más de 10,8 millones de visualizaciones en su semana debut.
El proyecto además movilizó a gran parte del sector audiovisual argentino. Más de 2.900 personas participaron entre elenco, extras y equipos técnicos, con filmaciones realizadas en más de 50 locaciones de Buenos Aires.
El reconocimiento también llegó desde la crítica y las premiaciones internacionales. En los Premios Platino 2026, la serie obtuvo ocho galardones. Entre ellos, Ricardo Darín fue distinguido como Mejor Interpretación Masculina en miniserie, mientras que Bruno Stagnaro recibió el premio a Mejor creador de miniserie o teleserie.