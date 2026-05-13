El Eternauta en Netflix: estreno de la temporada 2 con Ricardo Darín en una Buenos Aires devastada

El Eternauta.jpg Ricardo Darín es El Eternauta, en Netflix. Archivo.

En cuanto a la historia, la serie profundizará la organización de la resistencia frente a la invasión y podría incorporar algunos de los momentos más emblemáticos de la historieta original. Entre ellos aparece una escena muy esperada por los fanáticos: la batalla en el estadio de River Plate.

El impacto de la producción fue mucho más allá de la audiencia. Tras su estreno el 30 de abril de 2025, la serie generó un movimiento económico estimado en más de 41 mil millones de pesos en Argentina. Esa cifra incluye gastos directos e indirectos vinculados al rodaje, logística, hotelería, transporte y servicios asociados a la industria audiovisual.

El Eternauta en Netflix: más episodios, batallas y un regreso esperado

Para la realización de los seis episodios iniciales, Netflix destinó una inversión cercana a los 15 millones de dólares. El alcance también fue masivo en términos de espectadores: se calcula que el 55% de los argentinos vio la serie durante sus primeras semanas disponible en la plataforma.

El Eternauta (2).jpg El Eternauta estrenará su segunda temporada en 2027. Archivo.

A nivel internacional, el éxito fue todavía mayor. La producción alcanzó el puesto número uno mundial entre las series de habla no inglesa y acumuló más de 10,8 millones de visualizaciones en su semana debut.

El proyecto además movilizó a gran parte del sector audiovisual argentino. Más de 2.900 personas participaron entre elenco, extras y equipos técnicos, con filmaciones realizadas en más de 50 locaciones de Buenos Aires.

El Eternauta - serie de Netflix - rodaje - back efectos visuales - diseño digital Foto: Gentileza Netflix

El reconocimiento también llegó desde la crítica y las premiaciones internacionales. En los Premios Platino 2026, la serie obtuvo ocho galardones. Entre ellos, Ricardo Darín fue distinguido como Mejor Interpretación Masculina en miniserie, mientras que Bruno Stagnaro recibió el premio a Mejor creador de miniserie o teleserie.