Amor y muerte, protagonizada por Elisabeth Olsen, se convirtió en una de las ofertas de drama criminal basadas en hechos reale4s más impactantes del catálogo de series y películas de Netflix. Tiene una trama intensa, oscura y atrapante.
Netflix: la impactante serie basada en hechos reales de solo 7 capítulos que todos están viendo
Elisabeth Olsen es la protagonista de este drama criminal que recién llega a Netflix y arrasa entre las series y películas basadas en hechos reales
Estrenada en 2023 y con solo 7 capítulos, Amor y muerte reconstruye el estremecedor caso ocurrido en Texas durante la década de 1980, que sacudió a toda una comunidad. La interpretación de Elisabeth Olsen fue una de las más elogiadas del año y le valió una nominación a Mejor actriz en miniserie en los Globos de Oro.
Es una de las producciones criminales más destacadas de Netflix y fue aclamada por la crítica. Carly Lane, de Collider, destacó: "A diferencia de otras versionhes de la historia que podrían recurrir a la teatralidad en aras del sensacionalismo, Amor y muerte evita darle al público una conclusión cómoda y predecible".
Netflix: de qué trata la serie Amor y muerte
La serie Amor y muerte, protagonizada por Elisabeth Olsen, está inspirada en el impactante caso real del asesinato de Betty Gore, ocurrido en Texas en 1980, cuando Candy Montgomery mató a su amiga con un hacha en un crimen que conmocionó a todo el país.
La trama de la serie sigue a Candy (Elizabeth Olsen), una ama de casa que, cansada de la rutina y de una vida suburbana aparentemente perfecta, comienza una relación secreta con Allan Gore, su vecino y esposo de Betty.
Mientras ambas familias mantienen una imagen dentro de la comunidad y la iglesia local, los deseos reprimidos, las tensiones emocionales y las decisiones impulsivas comienzan a desencadenar una serie de hechos cada vez más oscuros e inesperados.
Con una combinmación de drama, suspenso y tensión psicológica, la serie expora las complejas relaciones entre el amor, la infidelidad y las apariencias en un pequeño pueblo de Texas en los años 80.
Reparto de Amor y muerte, la serie de Netflix
- Elizabeth Olsen como Candy Montgomery
- Jesse Plemons como Allan Gore
- Lily Rabe como Betty Gore
- Patrick Fugit como Pat Montgomery
- Krysten Ritter como Sherry Cleckler
- Tom Pelphrey como Don Crowder
- Elizabeth Marvel como Jackie Ponder
Dónde ver la serie Amor y muerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix, HBO Max y Disney Plus.
- España: la serie Amor y muerte se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.