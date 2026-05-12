Netflix: la impactante serie basada en hechos reales de solo 7 capítulos que todos están viendo

Es una de las producciones criminales más destacadas de Netflix y fue aclamada por la crítica. Carly Lane, de Collider, destacó: "A diferencia de otras versionhes de la historia que podrían recurrir a la teatralidad en aras del sensacionalismo, Amor y muerte evita darle al público una conclusión cómoda y predecible".

Embed - AMOR Y MUERTE Tráiler Español Latino Subtitulado (2023) Elizabeth Olsen

Netflix: de qué trata la serie Amor y muerte

La serie Amor y muerte, protagonizada por Elisabeth Olsen, está inspirada en el impactante caso real del asesinato de Betty Gore, ocurrido en Texas en 1980, cuando Candy Montgomery mató a su amiga con un hacha en un crimen que conmocionó a todo el país.

La trama de la serie sigue a Candy (Elizabeth Olsen), una ama de casa que, cansada de la rutina y de una vida suburbana aparentemente perfecta, comienza una relación secreta con Allan Gore, su vecino y esposo de Betty.

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Mientras ambas familias mantienen una imagen dentro de la comunidad y la iglesia local, los deseos reprimidos, las tensiones emocionales y las decisiones impulsivas comienzan a desencadenar una serie de hechos cada vez más oscuros e inesperados.

Con una combinmación de drama, suspenso y tensión psicológica, la serie expora las complejas relaciones entre el amor, la infidelidad y las apariencias en un pequeño pueblo de Texas en los años 80.

Reparto de Amor y muerte, la serie de Netflix

Elizabeth Olsen como Candy Montgomery

Jesse Plemons como Allan Gore

Lily Rabe como Betty Gore

Patrick Fugit como Pat Montgomery

Krysten Ritter como Sherry Cleckler

Tom Pelphrey como Don Crowder

Elizabeth Marvel como Jackie Ponder

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Dónde ver la serie Amor y muerte, según la zona geográfica