Deben operar al perro que salvó a un hombre que fue atacado por un chancho jabalí

secuestro animales luján policía rural detenidos 2 La Policía Rural trabajó en el lugar donde un chancho jabalí atacó e hirió a un hombre, a su perro y mató a un caballo. Imagen ilustrativa. Foto: Ministerio de Seguridad

Según su relato, cree que el chancho jabalí se habría molestado debido a que los perros le ladraban, y por eso salió enfurecido cuando lo vio a él acercarse a los algarrobos.

Su perro lo salvó del ataque del chancho jabalí

Quiroga indicó que cuando él intentaba zafarse del animal, su perro de 10 meses se metió por debajo del chancho jabalí y de esa manera él pudo salir. "Si no fuera por él yo ahora no estaría acá", expresó.

Como consecuencia, el perro sufrió una herida en su estómago, y si bien recibió la ayuda de un veterinario que cosió el corte, el animal está en mal estado y necesita ser operado para salvarse.

"Lo tengo que operar sí o sí, pero no tengo la plata. Quiero salvarlo, pero me piden $35.000 por la consulta y $190.000 para la operación", dinero con el que no cuenta.

Quienes estén interesados a ayudarlo pueden colaborar al alias daniel.930.seca.mp, a nombre de Daniel Franco Quiroga, para que él pueda darle una segunda oportunidad a su fiel amigo que le salvó la vida.

Las heridas que le dejó el chancho jabalí

La víctima contó que tras el ataque fue como pudo hasta un puesto del otro lado de la finca. "Fui hasta donde pude llegar por la sangre que estaba perdiendo", ya que el chancho jabalí lo hirió en la zona de la ingle.

Fue trasladado al Hospital Sícoli, de allí lo derivaron hacia el Hospital Central donde lo pasaron a quirófano y le pusieron 10 puntos por la herida sufrida, y lo regresaron a Lavalle donde en la madrugada le dieron de alta.

hospital domingo sicoli El herido por el ataque del chancho jabalí en Lavalle fue internado, le pusieron 10 puntos y le dieron de alta.

Poco después, el animal fue encontrado en el mismo lugar del ataque y lo mataron. Aseguraron que el jabalí pesaba 200 kilos y creen que es el mismo que mató a un caballo en esa misma zona.