Daniel Quiroga, el trabajador rural que fue atacado por un chancho jabalí en una finca de Jocolí, Lavalle, contó cómo fue el momento en que se encontró con el animal, la desesperación por escapar y cómo su perro de 10 meses le salvó la vida. Ahora necesita ayuda para afrontar una costosa cirugía para salvarle la vida, ya que el perro también quedó herido.
Deben operar al perro que salvó a un hombre que fue atacado por un chancho jabalí
Su perro se metió entre él y el chancho jabalí para salvarle la vida. El can quedó herido, tiene que operarlo para salvarlo, pero no tiene dinero
La víctima contó a radio Nihuil que el ataque ocurrió el martes 5 de mayo pasado, cuando regaba un sector de la finca en la que trabaja y los perros que estaban con él se acercaron a unos algarrobos y no paraban de ladrar.
"Cuando fui a mirar me sorprendió un chancho jabalí y me atacó", recordó de ese momento. "En ese momento fue la desesperación de salir de abajo de él, porque me chocó y me volteó. Me hirió con los colmillos", detalló Daniel Quiroga.
Según su relato, cree que el chancho jabalí se habría molestado debido a que los perros le ladraban, y por eso salió enfurecido cuando lo vio a él acercarse a los algarrobos.
Su perro lo salvó del ataque del chancho jabalí
Quiroga indicó que cuando él intentaba zafarse del animal, su perro de 10 meses se metió por debajo del chancho jabalí y de esa manera él pudo salir. "Si no fuera por él yo ahora no estaría acá", expresó.
Como consecuencia, el perro sufrió una herida en su estómago, y si bien recibió la ayuda de un veterinario que cosió el corte, el animal está en mal estado y necesita ser operado para salvarse.
"Lo tengo que operar sí o sí, pero no tengo la plata. Quiero salvarlo, pero me piden $35.000 por la consulta y $190.000 para la operación", dinero con el que no cuenta.
Quienes estén interesados a ayudarlo pueden colaborar al alias daniel.930.seca.mp, a nombre de Daniel Franco Quiroga, para que él pueda darle una segunda oportunidad a su fiel amigo que le salvó la vida.
Las heridas que le dejó el chancho jabalí
La víctima contó que tras el ataque fue como pudo hasta un puesto del otro lado de la finca. "Fui hasta donde pude llegar por la sangre que estaba perdiendo", ya que el chancho jabalí lo hirió en la zona de la ingle.
Fue trasladado al Hospital Sícoli, de allí lo derivaron hacia el Hospital Central donde lo pasaron a quirófano y le pusieron 10 puntos por la herida sufrida, y lo regresaron a Lavalle donde en la madrugada le dieron de alta.
Poco después, el animal fue encontrado en el mismo lugar del ataque y lo mataron. Aseguraron que el jabalí pesaba 200 kilos y creen que es el mismo que mató a un caballo en esa misma zona.