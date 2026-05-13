Netflix acaba de estrenar 10 capítulos de su serie más subida de tono que arrasa a nivel mundial

La crítica acompañó a Perfil falso. Según Joel Keller de Decider, es "una serie picante y gamberra que no te hará pensar demasiado, pero las interpretaciones de los protagonistas ayudan a compensar un primer episodio algo simplista".

Netflix: de qué trata la serie Perfil falso

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La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Perfil falso versa: "Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso".

En la segunda temporada, su boda con David está cerca, pero a Camila la persiguen los recuerdos de Miguel. En la última entrega en Netflix, la protagonista y Miguel entablan una amistad con una pareja joven que está de luna de miel, pero él empieza a preocuparse.

Netflix: tráiler de la serie Perfil falso

Embed - Perfil falso: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Pefil falso, la serie de Netflix

Carolina Miranda

Rodolfo Salas

Lincoln Palomeque

Manuela González

Iván Amozurrutia

Víctor Mallarino

Mauricio Hénao

Felipe Londoño

Julián Cerati

Juliana Galvis

Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica