La plataforma de series y películas de Netflix está colmada de producciones subidas de tono que arrasan en el catálogo, pero muy pocas logran mantenerse vigentes como lo hizo Perfil falso. Recientemente, esta oferta estrenó su tercera temporada y es furor a nivel mundial.
Netflix acaba de estrenar 10 capítulos de su serie más subida de tono que arrasa a nivel mundial
Está entre las series y películas subidas de tono más aclamadas de Netflix. Está cargada de drama y suspenso psicológico
Con 30 capítulos en total y creada por Pablo Illaes, esta serie ha logrado sobresalir por su trama cargada de drama, suspenso psicológico y escenas subidas de tono que atrapan a los suscriptores de Netflix.
La crítica acompañó a Perfil falso. Según Joel Keller de Decider, es "una serie picante y gamberra que no te hará pensar demasiado, pero las interpretaciones de los protagonistas ayudan a compensar un primer episodio algo simplista".
Netflix: de qué trata la serie Perfil falso
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Perfil falso versa: "Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso".
En la segunda temporada, su boda con David está cerca, pero a Camila la persiguen los recuerdos de Miguel. En la última entrega en Netflix, la protagonista y Miguel entablan una amistad con una pareja joven que está de luna de miel, pero él empieza a preocuparse.
Netflix: tráiler de la serie Perfil falso
Reparto de Pefil falso, la serie de Netflix
- Carolina Miranda
- Rodolfo Salas
- Lincoln Palomeque
- Manuela González
- Iván Amozurrutia
- Víctor Mallarino
- Mauricio Hénao
- Felipe Londoño
- Julián Cerati
- Juliana Galvis
Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Perfil falso (Fake Profile) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.